OpenText guarda al 2030 e intanto lavora sulle integrazioni L’appuntamento con l’annuale evento mondiale è servito al Ceo, Mark Barrenechea, per delineare una strategia di lungo termine, basata sulle evoluzioni che stanno nascendo ora. Aggiornamenti anche sul progetto Titanium e la collaborazione con Google. Pubblicato il 24 ottobre 2022 da Roberto Bonino

OpenText World 2022 ha fatto il punto sulle evoluzioni dell’azienda che lo ha organizzato, in modalità ibrida con sede fisica a Las Vegas. Il Ceo, Mark Barrenechea, ne ha approfittato per introdurre una strategia denominata Business 2030, partendo da un paragone con quanto accade alle cellule del corpo umano: “Circa il 40% ringiovanisce e si ricrea ogni novanta giorni e ognuna si rinnova completamente ogni sette anni. Perché anche gli affari non possono seguire questo sviluppo?".

Questo sta accadendo perché le informazioni sono sovrabbondanti e l'accelerazione del cloud continua ad aumentare, ragion per cui le organizzazioni non avranno altra scelta che cambiare, e in modo drastico: “Noi stiamo affrontando la trasformazione digitale e la completeremo in base al piano Business 2030. Dobbiamo tener conto di quanto si porta dietro la nuova generazione che si affaccia al mondo del lavoro, dei nuovi modi di collaborare e di priorità come il clima, il trust e la compliance”, ha indicato Barrenechea.

Ci saranno anche molti più dati prodotti e ben prima del 2030: “Tra tre anni avremo più automazione basata sulle macchine rispetto a quella centrata sull'uomo”, ha osservato ancora il Ceo. “Ci sono quattro forze esponenziali e ognuna si presterà a creare nuove modalità di funzionamento delle organizzazioni. Parlo del itasso di automazione, dell'aumento della potenza di calcolo, dello sviluppo della rete con nodi, utenti connessi, macchine e Data Set, e per finire della crescita del volume delle informazioni”.

Mark Barrenechea e Muhi Majzoub, Ceo ed chief product officer di OpenText

Dal momento che questi cambiamenti non avverranno dall'oggi al domani, ora è il momento, secondo Barrenechea, che le organizzazioni inizino a "prepararsi per l’intelligent information core, i nuovi ruoli della forza lavoro, passare all'intelligenza artificiale non per l'efficienza, ma all'intelligenza artificiale ma per guidare la crescita del business, centralizzando anche la complessità".

Le novità e gli sviluppi

Traducendo la visione dell’azienda in azioni concrete nel presente, l’executive vice president e chief product officer, Muhi Majzoub, ha fornito aggiornamenti sul progetto Titanium e sull’integrazione fra OpenText Core Content e Google Workspace per rafforzare il lavoro remoto e ibrido basato sul cloud.

Majzoub si è concentrato sulle tecnologie progettate per rafforzare la strategia multicloud delle aziende nella transizione a un modello di lavoro remoto e ibrido: "Titanium e il nostro cloud per sviluppatori daranno la possibilità di integrare facilmente gli ambienti cloud e spostare le informazioni secondo le necessità, ma anche di sfruttare l'intelligent core per focalizzarsi sui dati importanti e lasciarli vicino a chi li deve utilizzare", ha affermato.

L'impegno a migliorare l'esperienza di lavoro ibrida trova eco nella prossima integrazione tra OpenText Core Content e Google Workspace, annunciata allo scopo di aiutare le i clienti ad accedere a soluzioni di gestione delle informazioni in modo sicuro nel cloud, utilizzando una suite di strumenti collaborativi su Google Workspace e mantenendo un'unica fonte di registrazione.

Majzoub ha anche annunciato l'imminente lancio di OpenText Business Network for Esg, una soluzione che vuole consentire alle aziende di integrare partner e fornitori nella propria rete e avere visibilità sulle attività legate alla supply chain, aggiungendo nuovi piani per monitorare e rafforzare gli obiettivi legati alla sostenibilità, nonché stabilire una supply chain etica, garantire la compliance e rafforzare i framework di sicurezza.