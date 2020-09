OVHcloud nominata Contender nel report Idc sul cloud pubblico L’azienda è stata selezionata, all’interno del “MarketScape: Worldwide Public Cloud Infrastructure as a Service 2020 Vendor Assessment”, tra otto aziende di importanza mondiale e che operano nel settore. Pubblicato il 25 settembre 2020 da Redazione

Il report “MarketScape: Worldwide Public Cloud Infrastructure as a Service 2020 Vendor Assessment” di Idc ha valutato e selezionato OVHcloud tra otto aziende che operano nel mercato del cloud pubblico. I criteri su cui si basa questo studio fanno riferimento a una rigida griglia di valutazione: la varietà dei servizi offerti dalle aziende nonché la loro dimensione e il footprint globale. Questa metodologia garantisce un’equa valutazione dei fornitori e indirizza i buyer IT verso la scelta giusta sul fronte delle tecnologie per il cloud pubblico.

Oltre alla sua offerta in ambito cloud pubblico, uno dei punti di forza di OVHcloud, che è evidenziato nello studio, risiede in un portafoglio completo di soluzioni IaaS comprendente server dedicati e cloud privato. Basata su un modello trasparente, prevedibile e competitivo, questa gamma di soluzioni aiuta a sviluppare una proposta “forte” e riconosciuta nonché riconoscibile nel mercato del cloud. L'offerta di OVHcloud, nell’ambito del cloud pubblico, si distingue per la sua conformità ai valori della “sovranità” e della riservatezza dei dati, che sono sanciti dal quadro giuridico europeo sulla protezione della privacy. Lo studio rileva, infine, che l’azienda ha investito in un vasto ecosistema al fine di offrire software e applicazioni qualificati ai propri clienti.

"Siamo particolarmente orgogliosi di portare i colori dell'Europa nel panorama globale del cloud pubblico", ha affermato Michel Paulin, Ceo di OVHcloud. "Questo riconoscimento ci incoraggia a rafforzare ulteriormente la nostra strategia volta a investire nello sviluppo di soluzioni resilienti, ma anche a consolidare il nostro ecosistema di soluzioni attraverso le partnership (OVHcloud Marketplace, OVHcloud Partner program, OVHcloud Startup program e OpenTrusted Cloud program), per soddisfare le esigenze dei nostri clienti in termini di soluzioni software e piattaforme".