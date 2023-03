Paessler affida a Manuela Roth la guida del canale La manager è stata scelta come global channel e key account manager per l’azienda specializzata in tecnologie di monitoraggio IT, OT e IoT. Pubblicato il 24 marzo 2023 da Redazione

Paessler, azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per il monitoraggio di rete, ha annunciato la nomina di Manuela Roth nel ruolo di global channel e key account manager. La manager proviene da Rs Components, dove per quattro anni si è occupata di gestire le attività di e-commerce e le alleanze di canale nella regione Emea. Prima ancora aveva lavorato per la società IT tedesca Bechtle e per il system integrator Insight.

Forte di una ventennale esperienza nel key account management, nello sviluppo del business e nella gestione del canale a livello globale, all’interno di Paessler Manuela Roth si occuperà di far crescere l’ecosistema di canale a supporto della piattaforma di monitoraggio Paessler PRTG, nonché di future soluzioni IIoT per ambienti industriali che saranno lanciate sul mercato nel corso dell’anno.

"Sono entusiasta di accogliere Manuela nel nostro team”, ha dichiarato il Ceo di Paessler, Helmut Binder. "La sua conoscenza e la sua visione olistica delle attività di canale saranno preziose per la nostra azienda e per i nostri clienti. In Paessler, ci impegniamo costantemente per perfezionare il nostro portfolio di soluzioni e allo stesso tempo supportiamo i nostri partner di canale con programmi dedicati per servire al meglio il mercato. Inoltre, lavoriamo insieme a tutti i nostri partner con uno spirito di fiducia reciproca e continueremo a farlo”.



"Sono felice di unirmi al team di Paessler e di avere l’occasione di contribuire alla crescita del business di canale dell’azienda”, ha commentato la nuova global channel e key account manager. “I nostri partner sono player globali come globale è la nostra base clienti e Paessler è una grande società di software che negli anni ha costruito una rete di distribuzione diffusa in tutto il mondo. Ho ricevuto un’incredibile accoglienza e sono pronta a lavorare con questo team per raggiungere nuovi traguardi e contribuire ulteriormente al successo dell’azienda”.



Nei prossimi mesi Paessler si concentrerà “sul canale e sulla stretta collaborazione con partner strategici”, ha fatto sapere l’azienda. Attualmente è impegnata nello sviluppo di diverse estensioni di prodotto specifiche, di prossimo lancio, tra cui una riguardante OPC Unified Architecture finalizzata a consentire un monitoraggio coerente e funzionale tra i mondi dell’OT e dell’IT. Oltre all’allargamento dell’offerta, per quest’anno è previsto anche un ampliamento dell’organico, in controtendenza con i licenziamenti che stanno caratterizzando una buona fetta del settore Ict.