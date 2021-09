Palo Alto mette insieme connettività, sicurezza e user experience Il nuovo servizio Prisma Sase (Secure Access Service Edge) mette insieme funzioni di visibilità, controllo degli accessi, firewall ed SD-Wan. Pubblicato il 20 settembre 2021 da Redazione

Connettività e sicurezza della rete sono a pari merito due elementi fondamentali per le aziende, specie in tempi di lavoro ibrido. "Le aziende stanno distribuendo attivamente applicazioni su data center, cloud pubblici e edge per chi lavora da casa, in sede o da remoto”, ha sottolineato Bob Laliberte, senior analyst di Esg. “Questi ambienti altamente distribuiti sottolineano la necessità di una connettività sicura. La ricerca Esg ha segnalato che per le organizzazioni la priorità relativa alle reti nel 2021 è di garantire una soluzione di networking e sicurezza strettamente integrata”. Intercettando queste necessità, Palo Alto Networks ha presentato un nuovo servizio integrato, distribuito via cloud: Prisma SASE, come l’acronimo suggerisce, svolge funzioni di Secure Access Service Edge per garantire alle aziende che la loro forza lavoro sia ben connessa (e dunque produttiva) ma senza rischi di accessi non autorizzati e attacchi che fanno leva sull’assenza di un “perimetro” a protezione degli ambienti IT.

Nell’offerta di Palo Alto esisteva già qualcosa di simile, cioè la piattaforma cloud distribuita Prisma Access. Ora, con il lancio di Prisma Sase previsto a fine settembre, debuttano elementi innovativi come la tecnologia di rete SD-Wan (software-defined Wan) con 5G integrato, utile per accelerare le implementazioni SASE nelle filiali, e come l’Autonomous Digital Experience Management, tecnologia che ottimizza l’esperienza utente a prescindere dal dispositivo in uso e dal luogo in cui si trova. Dunque il servizio combina funzioni di sicurezza, di networking, di visibilità sulle prestazioni dell’infrastruttura cloud e delle applicazioni, e ancora di gestione dell'esperienza digitale.

Prisma Sase include funzioni di Zero Trust Network Access (per mettere in sicurezza gli accessi alla rete aziendale), Cloud Secure Web Gateway (per applicare regole di sicurezza Web predefinite), Cloud Access Security Broker (Casb), Firewall as a Service (FWaaS) ed SD-Wan. Il servizio permette di sfruttare la WAN wireless 5G active/active con ridondanza del carrier nella nuova appliance ION-1200, che sarà disponibile da fine ottobre. Altra novità sono le integrazioni con applicazioni di collaborazione e comunicazione, come ServiceNow, Microsoft Teams e Zoom, attraverso le API rese disponibili dalla piattaforma CloudBlades.



“Il lavoro ibrido è qui per restare”, ha sottolineato Anand Oswal, senior vice president of products, Firewall as a Platform di Palo Alto Networks, “e le organizzazioni hanno bisogno di una soluzione che consenta di proteggere l’accesso a tutte le applicazioni utilizzate dai dipendenti in rete, indipendentemente dalla loro posizione - remota, mobile o dall'ufficio. Prisma Sase è un servizio cloud distribuito in modo esteso che fornisce la soluzione Sase più completa del settore, rendendo estremamente semplice per le aziende scalare e proteggere la loro forza lavoro ibrida e offrendo al contempo una user experience ottimale".