Pandemia e acquisti online, le nostre abitudini sono cambiate Secondo le statistiche e i sondaggi del motore comparazione prezzi Idealo, nel 2020 gli italiani hanno aumentato gli acquisti in e-commerce. Molti continuano a cercare i prezzi online per comprare, poi, in negozio. Pubblicato il 26 maggio 2021 da Redazione

Fare acquisti online, a più di un anno da quel primo lockdown del 2020, è diventata un’abitudine consolidata per molti italiani, anche per chi prima di allora non aveva mai sperimentato l’e-commerce. Attualmente, nel nostro Paese l’85% di fa compere sul Web effettua, in media, almeno un acquisto online al mese, mentre l’anno scorso la percentuale si fermava all’80%. Fra i clienti abituali dell’e-commerce, inoltre, il 23,9% acquista almeno una volta a settimana. Così risulta dalle statistiche di Idealo, che ogni anno raccoglie e analizza dati sui prodotti più ricercati sui suoi sei portali nazionali di comparazione prezzi (per Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Austria), per un totale di circa 72 milioni di visite Web mensili.

Il report di quest’anno si basa su dati SimilarWeb per il periodo compreso tra settembre 2020 e febbraio 2021 e su due sondaggi commissionati da Idealo a Kantar, uno svolto nel giugno del 2020 e uno a febbraio di quest’anno. Le indagini demografiche hanno coinvolto ogni volta oltre 1500 utenti italiani, un campione rappresentativo della popolazione attiva sul Web e stratificato in base a età, genere, livello di istruzione e regione di residenza .Il consumatore digitale italiano nel 2020 è uomo nel 64,1% dei casi.

Che cosa comprano gli italiani, e con quali abitudini? Il Web non sempre è il canale di acquisto, ma spesso serve come fonte di informazioni su prezzi e qualità dei prodotti: l’86,7% degli intervistati dei due sondaggi ha fatto una o più ricerche online sui prodotti prima di comprarli in un negozio fisico. Ma il discorso vale anche al contrario, dato che il 72,6% di coloro che hanno partecipato al sondaggio ha visitato o visita solitamente un negozio tradizionale per esaminare i prodotti prima di acquistarli online. Interessante, e forse frutto della pandemia, è un dato: tra gli over-65, l’anno scorso l’attività di comparazione prezzi è cresciuta del 68,8% in più rispetto al 2019.

I prodotti più cercati su Idealo sono gli articoli di elettronica (con un indice di 100 su 100), e in questa categoria oltre la metà dei consumatori digitali italiani acquista online. Seguono, tra le categorie più cercate, Moda & Accessori (44,9), Arredamento & Giardino (37,8), Sport & Outdoor (28,2), Salute, Bellezza & Drogheria (27,9), Bambini & Neonati (17,3), Auto & Moto (16,7), Giocattoli & Gaming (15,0), Mangiare & Bere (3,8) e Prodotti per animali (1,5).

Guardando, invece, alle categorie di merce su cui c’è stata una forte crescita di interesse, influenzata dai lockdown, la classifica vede nell’ordine: Arredamento & Giardino (+190,5%), Drogheria & Salute (+164,7%), Mangiare & Bere (+159,2%), Prodotti per animali (+116,5%), Elettronica (+96,7%), Sport & Outdoor (+96,3%), Bambini & Neonati (+91,5%), Giocattoli & Gaming (+88,7%), Auto & Moto (+83,6%), Salute & Bellezza (+80,8%) e Moda & Accessori (+72,7%) .