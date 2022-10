Per i professionisti It alti guadagni e potere contrattuale Tech Cities, promossa da Experisevidenzia un trend crescente nelle assunzioni, forte domanda di specialisti Sap, security researcher e Cto, ma anche la standardizzazione dello smart working. Pubblicato il 13 ottobre 2022 da Redazione

Si lamenta da tempo la carenza di competenze nel mondo It, con la conseguenza di una sorta di guerra fra le aziende per accaparrarsi i profili più ambiti e spazi aperti anche per chi è alle prime armi. Una certa conferma della tendenza arriva dall’ultima edizione di Tech Cities, la ricerca sui profili tecnologici più richiesti nelle principali città italiane pubblicata da Experis, brand di ManpowerGroup e provider It di soluzioni applicative, consulenza, resourcing e formazione.

Nel settore informatico/digitale, il quarto trimestre si dovrebbe chiudere con un’ulteriore crescita delle assunzioni del 14%. Più del 60% delle offerte di lavoro si concentra nelle città di Milano, Padova, Torino, Roma, Bari, Napoli, Bologna, Udine, Verona e Catania. Chi si trova in condizioni di trattare un’assunzione può vantare un certo potere contrattuale, che si traduce in uno stipendio più che interessante e la soddisfazione di condizioni di lavoro gradite, prima fra tutte la possibilità di lavorare in smart working. Se le aziende restano rigide su quest’ultimo fronte, scatta la rinuncia da parte del candidato (nel 100% dei casi).

Secondo il report, la professione più ricercata è quella di Sap manager/specialist, seguita da security researcher. Chiude il podio il Cto (Chief Technology Officer), mentre altre professioni molto ricercate sono E-commerce manager, embedded system engineer, infrastructure manager e Scrum master. In linea di massima, accanto ad elevate conoscenze tecnologiche e digitali sono sempre più richieste una serie di competenze soft legate alla gestione dei team, al management e alle relazioni.

Il 59% degli annunci di ricerca per professionisti It, Digital e Technology in Italia viene da appena dieci Tech Cities, dove il settore tecnologico è fiorente: Milano (24%), Roma (16%), Torino (5%) e poi a seguire Napoli, Bari, Padova, Bologna, Udine, Verona e Catania. Lo stipendio medio per una posizione con middle seniority si attesta a Milano sui 59mila euro (ma con punte fino a 80mila), mentre scende progressivamente nelle altre città, per arrivare ai 42.100 euro di Catania.

Sono sempre e comunque molto richiesti anche professionisti It come i cloud developer, full stack developer, Java developer, data scientist, DevOps engineer ed esperti cyber, in linea con le evoluzioni tecnologiche del mercato. Per colmare il gap di competenze, una tendenza che si registra da parte delle aziende è quella di inserire in organico anche profili junior, con poca esperienza, prevedendo dei corsi di formazione verticalizzati e intensivi, per accelerare lo sviluppo delle skills tecniche e l’ingresso nei team operativi.