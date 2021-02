Performance sicurezza negli aggiornamenti di Pure Storage La gamma FlashArray evolve con una nuova versione del sistema operativo Purity e modelli entry-level. Pubblicato il 17 febbraio 2021 da Redazione

Nel contesto del programma Evergreen di aggiornamento continuo dell'offerta, Pure Storage ha provveduto ad aggiornare il proprio ambiente operativo Purity per i dispositivi FlashArray, in attesa che entro fine marzo l'adattamento avvenga anche per i modelli FlashBlade.

Giova ricordare che il portafoglio FlashArray consta delle declinazioni //C e //X, che differiscono unicamente per la tipologia di memoria impiegata, più rapida nel secondo caso con la tecnologia Optane di Intel. questi ultimi modelli si indirizzano verso la gestione di database, macchine virtuali e Vdi, mentre le prime sono più adatte per utilizzi per esempio nel backup.

Tutte e due le gamme sono state rafforzate con gli snapshot SafeMode, potendo così creare dei backup in sola lettura, che restano tali per un periodo a scelta del cliente. Durante questo lasso di tempo, questi backup possono essere allocati in un luogo simile a un cestino, anche se non è possibile eliminarli.

SafeMode è compatibile con le soluzioni di Commvault, Veeam e Verità, ma il settaggio viene effettuato dagli esperti di Pure Storage, di concerto con il cliente.

L'aggiornamento di Purity permette al costruttore di aumentare il potenziale di sicurezza delle proprie macchine, soprattutto in protezione da minacce come i ransomware. La disponibilità sui modelli FlashBlade del protocollo Smb velocizza anche il trasferimento di dati.

La famiglia FlashArray, inoltre, si arricchisce con due nuovi modelli entry-level, il C40 e il C60.