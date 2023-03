Peter Herweck Ceo di Schneider Electric, Caspar Herzberg guida Aveva Già chief operating officer della società britannica specializzata in software per l’industria, Caspar Herzberg sostituisce Peter Herweck, che diventa Ceo di Schneider Electric. Pubblicato il 02 marzo 2023 da Redazione

Doppio cambio della guardia per Aveva Group e Schneider Electric. Due importanti nomine sono state annunciate a poche settimane dall’acquisizione da circa 10 miliardi di sterline (circa 11,4 miliardi di euro) con cui la francese Schneider Electric ha inglobato la britannica Aveva Group. Le due aziende, l’una specializzata in sistemi e software per la gestione energetica e l’altra in software di gestione e automazione per l’industria, erano già legate da una partnership tecnologica. Inoltre nel 2021 Schneider Electric aveva venduto alla società britannica per 5 miliardi di dollari Osisoft, un’azienda californiana sua controllata, specializzata in software di analytics e automazione.

Ora Peter Herweck, già amministratore delegato di Aveva, passa alla guida della parent company. Ed è un cambio quasi epocale: Herweck sostituisce Jean-Pascal Tricoire, che ha ricoperto la doppia carica di presidente e amministratore delegato di Schneider Electric per 17 anni.

“Negli ultimi due anni ho avuto il privilegio di guidare Aveva, che ha realizzato una enorme trasformazione”, ha scritto Herweck su Linkedin. “Un salto di scala attraverso l’integrazione di tre grandi aziende, il software di Schneider Electric, Aveva e Osisoft. Il lancio della piattaforma del nuovo Data Hub, che include la transizione al cloud. La svolta impressa alle aziende per agevolare la decarbonizzazione dell’industria”.

Peter Herweck, nuovo Ceo di Schneider Electric

Alla guida di Aveva, al posto di Herweck è stato scelto Caspar Herzberg, già chief operating officer dell’azienda. A ulteriore riprova del legame con Schneider Electric c’è il curriculum di Herzberg, che dal 2016 al 2021 è stato presidente per la regione Medio Oriente e Africa della società francese. Oggi nella parent company mantiene la carica di membro della commissione esecutiva.

La carriera di Herzberg era cominciata nella sede londinese di Accenture. Il manager ha inoltre lavorato per Cisco, occupandosi di dirigere le vendite per oltre dieci anni e seguendo anche progetti di smart city, innovazione tecnologica e piani aziendali per il settore pubblico e privato in Cina, Asia, Giappone, Australia, Stati Uniti ed Europa.

"È un privilegio prendere il posto di Peter Herweck, che ha guidato l'azienda in un periodo di trasformazione e rinnovamento”, ha commentato il nuovo Ceo di Aveva. “Abbiamo una grande opportunità davanti a noi, avendo riunito tre portafogli software leader di mercato: Schneider Electric Software, Aveva e Osisoft. Oggi siamo uno dei principali fornitori di software industriali al mondo, a cui si affida oltre il 90% delle aziende industriali che operano nei settori dell'energia, acqua, food&beverage, manifattura, farmaceutica e delle città intelligenti. Intendiamo creare valore per i nostri clienti grazie a dati integrati e applicazioni infuse di intelligenza artificiale, accelerando il loro percorso verso il cloud e fornendo Software-as-a-Service (SaaS) per ridurre il costo totale di proprietà”.

Caspar Herzberg, nuovo Ceo di Aveva Group

"La mia visione del futuro”, ha proseguito Herzberg, “è un mondo completamente connesso, in cui i team industriali utilizzano dati integrati per collaborare al di là dei luoghi fisici. Insieme a fornitori, partner e clienti scoprono nuove sinergie, riducono gli sprechi e creano nuove opportunità. Noi di Aveva siamo in una posizione privilegiata per consentire ai nostri clienti di prosperare in questa nuova economia industriale connessa”. L’azienda britannica, fondata a Cambridge nel 1967, conta attualmente oltre 6.500 dipendenti in una trentina di Paesi, circa 20mila clienti e cinquemila partner di ecosistema.