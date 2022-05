Piattaforme per il marketing, InfoSum sbarca in Italia La multinazionale apre una sede italiana a Milano. Infosum propone una piattaforma per la collaborazione e lo scambio di dati improntata alla privacy. Pubblicato il 05 maggio 2022 da Redazione

InfoSum, multinazionale specializzata in tecnologie per la gestione e lo scambio di dati, annuncia il suo sbarco in Italia. Apre le porte a Milano il nuovo ufficio italiano dell’azienda, che può già vantare il nome di Publitalia '80 tra i partner nel nostro Paese. Grazie a una presenza diretta, InfoSum potrà meglio veicolare in Italia la propria piattaforma di data collaboration, basata su una tecnologia brevettata che protegge la riservatezza dei dati.

Lanciata sul mercato nel 2019, la piattaforma è stata adottata in ambiti che spaziano dai servizi finanziari alla videosorveglianza, dalla sanità alle piattaforme di videogioco, dal retail all’industria pubblicitaria. “L'Italia è un mercato forte, vivace, sempre all'avanguardia quando si tratta di tecnologia”, ha commentato Brian Lesser, presidente e Ceo di InfoSum. “La nostra piattaforma consente alle aziende italiane di gestire con fiducia e sicurezza i dati dei propri clienti e di collaborare con partner esterni senza mai condividere informazioni personali sensibili. Publitalia '80, uno dei maggiori attori del mercato media italiano, è già partner di InfoSum e l’apertura della sede italiana è stata una decisione logica per InfoSum dopo Stati Uniti, Regno Unito e Germania”.

A capo della filiale italiana, con il ruolo di direttore commerciale, è stato scelto Riccardo Polizzy Carbonelli, manager omonimo del più noto attore e doppiatore italiano e come lui esperto (ma da un altro punto di vista) di televisione, avendo alle spalle trent’anni di lavoro nel settore broadcast e media. Tra le aziende che figurano nel suo curriculum ci sono Zeotap, Wunderloop, Stream Tv (ora Sky Italia) e la stessa Publitalia '80. “Siamo entusiasti dell'ingresso di Riccardo in InfoSum”, ha dichiarato Lesser, “Abbiamo ora sul mercato italiano un manager competente e un leader esperto che guida lo sviluppo del mercato e lavora a stretto contatto con i nostri partner sul territorio, costruendo al contempo un team di grande qualità”.

Riccardo Polizzy Carbonelli, direttore commerciale di Infosum in Italia

"L'ecosistema pubblicitario è stato messo a dura prova, a livello globale, non soltanto dall'introduzione di nuove disposizioni legate alla regolamentazione della privacy, ma anche dall'erosione della fiducia dei consumatori, dalla limitazione dei cookie di terze parti e da una sempre maggiore quantità di dati disponibili nella maggior parte dei casi solo all’interno dei cosiddetti walled garden invalicabili”, ha affermato Polizzy Carbonelli. “InfoSum supera queste barriere e fornisce il tessuto connettivo tanto necessario per tutto il settore attraverso la sua piattaforma di data collaboration, che posiziona al centro la privacy, mettendo a disposizione delle aziende ed editori una infrastruttura basata su bunker dati separati che eliminano la necessità di spostare e condividere i dati. È quindi possibile garantire alle aziende il pieno controllo dei propri dati, grazie al fatto che questi non devono essere movimentati e condivisi con terze parti".