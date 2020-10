Più intelligenza nelle reti: Juniper acquisirà 128 Technology L’azienda specializzata in apparati di networking comprerà 128 Technology, società del Massachusetts che promette di portare l’intelligenza artificiale nelle reti Wan. Pubblicato il 27 ottobre 2020 da Redazione

Juniper Networks sta per allargarsi con una nuova acquisizione da 450 milioni di dollari, il cui accordo è appena stato siglato: comprerà 128 Technology, società del Massachusetts che si occupa di portare l’intelligenza artificiale nelle reti Wan. Al centro dell’offerta ci sono una tecnologie di routing chiamata 28T Session Smart Router e un motore di gestione e di policy battezzato 128T Conductor: soluzioni che promettono di aiutare le aziende e i service provider a “creare un fabric incentrato sulla user experience per una connettività Wan semplice, efficiente, agile e sicura”. In altre parole, con queste tecnologie le Wide Area Network possono essere gestite sessione per sessione, con regole flessibili, anziché con policy di rete statiche e predefinite. A detta del vendor, si possono ottenere migliori prestazioni, scalabilità, visibilità (anche tramite analytics proattivi) e risparmi rispetto alle tradizionali soluzioni di router Wan e SD-Wan.

Combinando la propria offerta con quella di 128 Technology, Juniper mira ad accelerare una trasformazione nel mondo delle reti: superando le classiche Wan gestite dal software (software-defined) e network-centriche, si potranno ottenere Wan basate su intelligenza artificiale e utente-centriche. Sarà possibile superare alcuni limiti delle SD-Wan di prima generazione, che si focalizzano semplicemente sull’ottimizzare le connessioni tra data center. Si potranno ottenere, invece, reti basate su intelligenza artificiale, che permettono un’esperienza utente ottimizzata, dal client al cloud.

La società acquisita sarà inglobata nella divisione AI-Driven Enterprise di Juniper, di cui fanno parte i prodotti per l’accesso wired e wireless e per l’SD-Wan, alimentati da una tecnologia chiamata Mist AI. In futuro si prevedono integrazioni tra le soluzioni di 128 Technology e prodotti di Juniper come il software Mist Wan Assurance, i firewall Srx e il servizio Marvis Virtual Network Assistant. La chiusura dell’acquisizione è attesa nel quarto trimestre dell’anno fiscale di Juniper, una volta completato l’iter formale di approvazione da parte degli enti regolatori.