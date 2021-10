Più sicurezza, conformità e produttività grazie a Ivanti Neurons La piattaforma di automazione è stata potenziata con tre soluzioni integrate, dedicate all’accesso sicuro, alla gestione dei progetti e alla gestione di rischi e compliance. Pubblicato il 26 ottobre 2021 da Redazione

Nuove capacità debuttano nella piattaforma di automazione di Ivanti, Neurons, che la software house statunitense definisce come piattaforma di “iperautomazione”, dal momento che impiega i bot per fornire intelligenza in tempo reale per tutte le risorse aziendali “dal cloud all’edge”, come si suol dire ultimamente. Le nuove abilità riguardano l’accesso sicuro alle risorse, la gestione dei progetti e la gestione di rischi e compliance. E si declinano nelle tre nuove applicazioni che sono state integrate nella piattaforma: Neurons for Secure Access, Neurons for Project Portfolio Management e Neurons for Governance, Risk and Compliance. La piattaforma viene aggiornata con release trimestrali e con quest’ultima, ha spiegato l’azienda, “Ivanti prosegue nella strategia di abilitare e proteggere l'Everywhere Workplace, permettendo ai dipendenti di utilizzare molteplici dispositivi per accedere in totale sicurezza a reti, dati e servizi aziendali mentre lavorano da luoghi diversi”.

Una missione perfettamente in linea con i tempi e con l’affermazione di modelli di lavoro ibrido. In un contesto dove non esistono più confini fisici a separare ciò che sta “dentro” e ciò che sta “fuori” dalle aziende, Neurons for Secure Access mira a semplificare il passaggio al modello Zero Trust, nel quale vengono effettuate verifiche continue sull’identità degli utenti che provano a connettersi a una risorsa. Questa applicazione permette alle aziende di modernizzare le implementazioni di rete virtuale privata (VPN) e trasformarle in accesso alla rete Zero Trust attraverso una gestione basata su cloud, valida sia per l’accesso sicuro alle applicazioni aziendali private sia per quelle pubbliche su Internet. Un singolo pannello di controllo su gateway dà visibilità su utenti, dispositivi e attività.

Neurons for Governance, Risk and Compliance (Grc) consente, invece, di automatizzare il monitoraggio e la compliance centralizzando tutti i documenti e i framework di normative, citazioni, comandi e rischi in un unico strumento. La soluzione fornisce visibilità in tempo reale sul livello di governance, un accurato monitoraggio e conformità per i rischi identificati, oltre ad attività di prevenzione e audit in corso. Si riduce, così, il rischio di violazioni della conformità dovute alla perdita di controllo sulle troppe variabili da considerare. La terza tra le nuove soluzioni, Neurons for Project Portfolio Management (Ppm), aiuta eliminare ritardi e intoppi nei progetti, e dunque a migliorare la produttività dei dipendenti e la riuscita delle iniziative aziendali. Richieste e contratti possono essere visualizzati e analizzati in un ambiente unico, per valutare vantaggi, costi, risorse, rischi e priorità.

“Questi prodotti sono stati studiati appositamente per aiutare i clienti a crescere all'interno dell'Everywhere Workplace,” ha commentato Nayaki Nayyar, presidente e chief product officer di Ivanti. “Ivanti Neurons for Secure Access permette ai clienti di modernizzare le implementazioni VPN tradizionali e trasformarle in architetture Zero Trust, in modo da ridurre i rischi di violazioni. Ivanti Neurons for Ppm consente ai clienti di realizzare progetti di trasformazione digitale di successo, che hanno subito un'accelerazione nell'ultimo anno, eppure spesso non sono abbastanza performanti. Ivanti Neurons for Grc, invece, aiuta i clienti ad automatizzare i processi di conformità e valutazione dei rischi, diventati sempre più complessi a causa del lavoro da remoto".