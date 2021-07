Pnrr e acquisizioni orientano le strategie di Hitachi Vantara Le integrazioni di GlobalLogic e Io-Tahoe rafforzano il posizionamento dell’azienda come provider di infrastrutture e soluzioni digitali, mentre anche dal sostegno a Cop26 arriveranno idee per sfruttare le opportunità del recovery plan nazionale. Pubblicato il 30 luglio 2021 da Roberto Bonino

Hitachi Vantara aveva già esplicitato con il cambio di nome (avvenuto qualche anno fa) l’intenzione di scrollarsi di dosso l’immagine di storage.company per affermare quella di provider di infrastrutture e soluzioni digitali a tutto tondo.

Il concetto è stato rafforzato in tempi anche recenti non solo con l’ormai consolidata centralità strategica della piattaforma di data governance & analytics Lumada, ma anche con acquisizioni come quella, anche economicamente rilevante (9,6 miliardi di dollari), di GlobalLogic e quella più recente di Io-Tahoe.

La prima, appena completata, va a rafforzare le competenze in direzione digital engineering: “Ci aspettiamo che cresca notevolmente il valore delle nostre soluzioni nelle aree dove abbiamo concentrato la nostra attenzione, ovvero It, energy, industria, mobility, smart life e l’automotive con la business unit Astemo”, ha precisato Marco Tesini, vice president & general manager Sud Europa di Hitachi Vantara. “In particolare, potremo così accelerare la trasformazione digitale delle infrastrutture dei clienti, ma anche lavorare congiuntamente per migliorare la qualità della vita delle persone, focalizzandoci sulle aree-chiave dell’ambiente, della resilienza e della sicurezza a 360 gradi”.

Io-Tahoe. Invece, è un’operazione da poco annunciata (senza dettagli sui termini economici) e la stessa Hitachi Vantara prevede di poter sfruttare appieno le competenze di data governance acquisite nell’arco dei prossimi tre anni, in particolar modo in direzione dell’IoT industriale, uno degli assi portanti della propria strategia e della piattaforma Lumada.

Marco Tesini e Salvatore Turchetti di Hitachi Vantara. Sopra, la sede dell'azienda (fonte: Ixfd64)

Anche in Italia, l’azienda sta puntando in modo sostanziale su temi come le infrastrutture edge-to-cloud agili, data operation & analytics, convergenza It-Ot e anything-as-a-service con chiara definizione degli Sla sottostanti. Nell’ultimo esercizio fiscale, si è confermata una crescita a doppia cifra: “Siamo focalizzati sulle fasce enterprise e midmarket e negli ultimi tempi abbiamo tenuto una crescita media del 15% all’anno”, ha commentato Salvatore Turchetti, country manager di Hitachi Vantara Italia. “Finance, energy, Pubblica Amministrazione, industry e Tlc/Media sono i nostri mercati di riferimento. Se la roadmap chiara sulla data governance è un nostro punto di forza, stanno crescendo componenti come Everflex, la nostra offerta di servizi pay-as-you-go. Per questo, sono sempre più importanti i partner, che abbiamo aumentato soprattutto a livello locale”.

Il nuovo fronte di opportunità è rappresentato dal Pnrr, che dovrebbe accelerare la modernizzazione digitale del Paese: “Le aziende avranno la necessità di affidarsi a realtà tecnologiche solide e innovative allo stesso tempo per utilizzare al meglio i fondi stanziati”, ha preconizzato Tesini. “Noi disponiamo del corretto mix di competenze e soluzioni per accompagnare i processi di digitalizzazione e transizione ecologica”. Hitachi Vantara intende anche trarre profitto e fornire spunti su questo fronte dal fatto di essere principal partner di Cop26, la conferenza sul cambiamento climatico in programma a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre, che avrà un’anteprima a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre.