Prevenzione della perdita di dati “chiavi in mano” con Acronis La soluzione Advanced Pack Data Loss Prevention per Acronis Cyber Protect Cloud, completa di funzioni di analisi comportamentale, è rivolta alle Pmi e ai fornitori di servizi gestiti. Pubblicato il 15 giugno 2022 da Redazione

Le soluzioni per la prevenzione della perdita di dati (Data Loss Prevention, DLP) non sono sempre semplici da adottare: alcune delle offerte disponibili sul mercato potrebbero essere sovradimensionate, troppo costose e troppo complesse per le aziende di dimensioni piccole e medie. D’altra parte, come sottolineato da Gartner in un suo report, i servizi di consulenza e di Data Loss Prevention gestiti “possono fornire un valido aiuto con i loro strumenti di gestione, ma non possono sostituire le conoscenze interne e specifiche sui dati e la responsabilità del rischio delle singole business unit”



Per proporre una terza via fattibile ma anche completa, Acronis ha sviluppato una nuova soluzione “chiavi in mano”, rivolta alle Pmi e ai fornitori di servizi gestiti. Advanced Pack Data Loss Prevention per Acronis Cyber Protect Cloud consente un rapido deployment e può essere facilmente gestita anche da personale non altamente qualificato. La soluzione, ha spiegato il vendor, nasce dalla propria esperienza nel campo della protezione dati e nel mercato dei Managed Service Provider.



La nuova soluzione permette di integrare funzionalità di rilevamento delle minacce basato sull'analisi comportamentale, oltre che funzionalità di monitoraggio continuo, visibilità, classificazione dei dati, gestione delle policy di Dlp, auditing, registrazione, ripristino. Con questa aggiunta, la piattaforma Acronis Cyber Protect Cloud consente di attivare (o erogare per i clienti) delle attività di protezione dati e gestione per sistemi, dati e workload, ovunque si trovino. Per la visibilità e la classificazione dei dati si utilizzano la stessa console e lo stesso agente di Acronis Cyber Protect Cloud.

La Data Loss Prevention “chiavi in mano” di Acronis è già disponibile attraverso il programma Early Access di Acronis Cyber Protect Cloud. I clienti e i partner che utilizzano la piattaforma possono eseguire il provisioning e distribuire la versione trial di Advanced Pack DLP senza costi aggiuntivi; per chi, invece, non è cliente, c’è la possibilità di provare la versione trial gratuita di Acronis Cyber Protect Cloud con Advanced Pack DLP.