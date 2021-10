Prosegue l'espansione della banda larga in Italia I-Com prevede una copertura del 68% nel 2026, con il Friuli-Venezia Giulia regione più avanzata. Pubblicato il 26 ottobre 2021 da Redazione

L' Istituto per la Competitività I-Com prevede che fra 5 anni solo il 68% del territorio dell'Italia sarà connesso in modalità ultraveloce. Su base regionale, il Friuli-Venezia Giulia viene indicata come l'area che avrà lo sviluppo più compiuto. Anche l'anda,ento dell'e-commerce al di sotto delle aspettativa.

I dati completi dello studio sono pubblicati in un articolo di Technopolis.