Qlik intende accaparrarsi la data integration di Talend Dietro la proposta d’acquisto, avanzata ufficialmente dallo specialista di business intelligence & analytics, si muove il fondo Thoma Bravo, che possiede entrambe le aziende. In caso di approvazione, l’operazione potrebbe concludersi entro il primo semestre di quest’anno. Pubblicato il 11 gennaio 2023 da Redazione

C’è aria di consolidamento nel mondo della gestione, analisi e integrazione dei dati. Nel 2022 si è compiuta la fusione fra Tibco e Citrix e ora potrebbe toccare a Qlik e Talend. La prima, infatti, ha avanzato una proposta d’acquisto, che ora è al vaglio del consiglio d’amministrazione della seconda. Se arrivasse un’approvazione, l’operazione potrebbe completarsi entro il primo semestre dell’anno appena iniziato.

Dietro le quinte di queste manovre, si muovono le strategie dei fondi d’investimento. Se l’integrazione Tibco-Citrix è stata spinta da Elliott Management e Vista, qui il burattinaio appare Thoma Bravo, che aveva già acquisito Qlik nel 2016 e ha fatto altrettanto con Talend nel 2021.

Per ora, la società finanziaria si è limitata a supportare l’operazione, ma non si tratta certo di una mossa estemporanea, visto che è su Qlik che si sta concentrando il tentativo di rafforzamento. In questo progetto dovrebbe rientrare anche l’intenzione di ritornare in Borsa, annunciata circa un anno fa, ma per il momento ancora non concretizzata. L’acquisizione di Talend potrebbe rientrare in questo disegno, anche allo scopo di rendere più stabile e rilevante la futura quotazione del titolo.

Sta di fatto che questa possibile fusione mette insieme competenze complementari (con qualche possibile sovrapposizione) e crea una maggiore massa critica. Tutte e due le aziende nascono in Europa, la prima in Svezia nel 1993 e la seconda in Francia nel 2005, ma oggi hanno base negli Stati Uniti. Qlik si è fatta spazio nel mondo della business intelligence della prima ondata e poi ha allargato il raggio d’azione alle varie componenti che oggi servono per qualificare e valorizzare i dati, mentre la seconda si è specializzata nel comparto Etl (estrazione, trasformazione e caricamento dei dati), con la piattaforma Data Fabric.

Qlik, tra l’altro, ha molto rafforzato nel tempo le proprie capacità di integrazione e gestione dei dati, acquisendo Attunity nel 2019, Blendr.io nel 2020 e Nodegraph nel 2021. Nell’ultima edizione del Quadrante Magico sulla data integration, Gartner posiziona Qlik fra gli sfidanti, mentre Talend figura fra i leader. La fusione potrebbe consentire di risolvere alcune problematiche di posizionamento della prima, ottimizzando le rispettive offerte ed eliminando le aree di sovrapposizione.