Qnap NASbook TBS-464 può velocizzare lo smart working Il nuovo Nas può gestire lo spazio di archiviazione dal cloud e consentire la cache locale per lavorare con i file online. Con lo streaming, può supportare presentazioni e conferenze virtuali Pubblicato il 15 novembre 2021 da Redazione

Un nuovo Nas adatto alle esigenze delle piccole aziende, ma anche dei lavoratori in smart working, ha appena debuttato nell’offerta di Qnap: è NASbook TBS-464, modello dotato di quattro SSD M.2 NVMe per l’archiviazione, di due Uscite HDMI 2.0 4K a 60 Hz e di due porte 2,5 GbE, che permettono di raggiungere velocità fino a 5 Gbps con trunking di porta. Grazie all’applicazione HybridMount, questo Nas può gestire lo spazio di archiviazione dal cloud e consentire la cache locale, per permettere di lavorare con i file online con la stessa velocità dei file in locale.

L’applicazione HybridMount mette a disposizione gateway di archiviazione cloud che si integrano con il cloud storage (in ambiente pubblico o privato) oltre a offrire la cache locale. È possibile espandere la capacità di archiviazione collegando gli alloggiamenti di espansione dell’archiviazione TL e TR. L’applicazione Hybrid Backup Sync, invece, può eseguire backup locali/remoti/locali efficienti e snapshot basate su blocco (utili per il recupero dei dati in caso di incidenti o ransomware).

La dotazione hardware e software comprende un processore Intel Celeron N5105/ N5095 quad-core a quattro thread (con frequenza operativa fino a 2,9 GHz) con motore di crittografia Intel AES-NI, memoria DDR4 da 8 GB e porte USB 3.2 Gen 1. Il sistema operativo a bordo è QTS 5. Altre capacità del Nas sono la riproduzione multimediale su televisori o monitor, attraverso le due uscite Hdmi, e la conversione dei video 4K nei formati file universali. Può essere sfruttato, inoltre, per lo streaming multimediale utilizzando Plex, mentre in combinazione con Qnap KoiMeeter è possibile creare un sistema per conferenze video di qualità elevata e le presentazioni wireless.

“Il NASbook TBS-464 racchiude grandi prestazioni ed applicazioni aziendali complete in un formato piccolo e portatile”, ha dichiarato Joseph Ching, product manager di Qnap. “Integrando perfettamente gli spazi di archiviazione cloud, il TBS-464 offre i vantaggi combinati della portabilità e della flessibilità dell’archiviazione per potenziare le capacità degli uffici e degli studi moderni. Con la capacità di memorizzare nella cache locale i file basati su cloud, gli utenti possono godere della stessa velocità di accesso di un ambiente Lan”.