Qualcomm Snapdragon X65 5G Modem-RF: un record e nuove possibilità Il nuovo sistema modem-to-antenna di Qualcomm sfonda la soglia dei 10 Gigabit su rete 5G. Si aprono nuovi casi d’uso possibili, non limitati agli smartphone. Pubblicato il 10 febbraio 2021 da Redazione

Qualcomm segna un nuovo primato con Snapdragon X65 5G Modem-RF: la prima soluzione modem-to-antenna a garantire velocità di scambio dati 10 Gigabit su rete mobile di quinta generazione, resa possibile dal processo costruttivo a 4 nanometri. È cominciata ora la fase di campionamento per gli Oem, mentre il lancio commerciale a bordo di smartphone, Pc, sistemi IoT è programmato nei prossimi mesi (entro il 2021, si è limitata a dire l’azienda).

La soluzione è pensata per garantire le massime performance di trasferimento dati rispetto alle reti 5G attualmente disponibili, attraverso un impiego ottimizzato delle risorse di spettro. Si ottengono così i migliori risultati possibili in termini di velocità, ma anche di capacità, copertura e flessibilità della rete. Risultati paragonabili a quelli di una connessione cablata in fibra ottica, che possono dare una svolta al funzionamento delle applicazioni mobili bisognose di banda larga.

A detta di Qualcomm, lo Snapdragon X65 5G Modem-RF System rappresenta il salto evolutivo più grande nel campo delle soluzioni 5G dal lancio del primo sistema modem-RF.

“La transizione al 5G rappresenta per Qualcomm la più grande delle opportunità, dal momento che la tecnologia mobile è in procinto di creare vantaggi per, potenzialmente, qualsiasi settore”, ha commentato Cristiano Amon, presidente e Ceo designato, in carica da un mese dopo le dimissioni di Steve Mollenkopf. “Stiamo raggiungendo una pietra miliare significativa con lo Snapdragon X65 5G Modem-RF System, consentendo una connettività che arriva fino a Gigabit al secondo e il supporto alle più recenti specifiche del 5G”. Tutto questo, a detta di Amon, renderà possibili nuovi casi d’uso del 5G non limitati ai soli smartphone di fascia alta. Si apriranno, infatti, nuove possibilità di espansione del 5G nell’ambito dei dispositivi mobili, dei Pc, della realtà virtuale e aumentata, dell’Internet of Things industriale, delle reti privati e dell’accesso fisso wireless.

I componenti di Qualcomm Snapdragon X65 5G Modem-RF System

Fra le sue caratteristiche tecniche, lo Snapdragon X65 5G Modem-RF System supporta lo standard 3GPP versione 16, che consente di aggiornare l’architettura del sistema tramite modifiche del software, così da favorire lo sviluppo di nuove funzionalità e l’allungamento del ciclo di vita di questa tecnologia. All’interno del sistema opera un modulo antenna mmWave di quarta generazione (Qualcomm QTM545), in grado di supportare una maggiore potenza di trasmissione e un maggior range di frequenze d’onda (inclusa la nuova banda a 41 GHz, n259). Altro elemento degno di nota è l’antenna, definita da Qualcomm come la prima al mondo a usare l’intelligenza artificiale per la sintonizzazione.