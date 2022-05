Qualcomm tocca velocità incredibili con lo Snapdragon X70 5G La soluzione basata su modem-antenna 5G può raggiungere una velocità di picco superiore a 8 Gbps su connessione mmWawe standalone. Novità anche per la robotica. Pubblicato il 12 maggio 2022 da Redazione

Nuovi record di velocità per Qualcomm: la soluzione modem-antenna 5G di quinta generazione con processore Snapdragon X70 può raggiungere una velocità di picco superiore a 8 Gbps su connessione mmWawe standalone 5G. Questa prova di forza, anzi di velocità, strizza l’occhio agli operatori di telecomunicazione, che con questa soluzione potrebbero offrire ai clienti velocità elevatissime e bassa latenza su rete senza dover ricorrere allo spettro sub-6 GHz.

In download si raggiunge una velocità di picco di 10 Gigabit e in upload si raggiungono i 3,5 Gbps. Nelle parole di Qualcomm, la soluzione Modem-RF offrire “la massima flessibilità agli operatori 5G di tutto il mondo, velocità dati senza paragoni, copertura, bassa latenza e una durata della batteria di un giorno intero”. Questa novità è protagonista degli annunci andati in scena a San Diego durante l’annuale “5G Summit” della società californiana.

Il merito delle elevate prestazioni spetta a diverse tecnologie proprietarie di intelligenza artificiale (Qualcomm 5G AI Suite), per la bassa latenza e l’efficienza energetica, oltre che all’uplink carrier aggregation, al supporto per lo spettro mmWave standalone e il 4X sub-6 carrier aggregation. Inoltre è da segnalare la versione 3.0 di Smart Transmit, una tecnologia proprietaria ( concessa in licenza da Qualcomm) che consente di calcolare in tempo reale la media della potenza di trasmissione nelle frequenze radio 2G-5G, mmWave, Wi-Fi (2.4GHz 6/6E/7) e Bluetooth (2.4). Il nuovo Snapdragon X70 è attualmente in fase di campionamento per i clienti e i primi smartphone equipaggiati con questa piattaforma dovrebbero debuttare sul mercato entro la fine di quest’anno.

(Infografica: Qualcomm)

Soluzioni per robot più produttivi, autonomi e avanzati

Durante il summit di San Diego Qualcomm ha anche annunciato nuove soluzioni per la robotica basate su 5G, connettività edge e intelligenza artificiale. In particolare, la piattaforma Qualcomm Robotics RB6 e il progetto di riferimento Qualcomm RB5 Amr (l’acronimo sta per Autonomous Mobile Robot) consentono di portare la connettività 5G e le capacità dell’AI su macchine di magazzino, linee di produzione, robot di consegna, robot militari, droni, velivoli per il trasporto urbano (Urban Air Mobility, Uam).



Il 5G su questi sistemi può garantire, tra le altre cose, la possibilità di processare dati in tempo reale per compiere azioni o prendere decisioni autonome. Per i robot destinati alle consegne, potrebbe significare una maggiore autonomia. La nuova piattaforma Qualcomm Robotics RB6 garantisce connettività 5G con supporto per le bande di frequenza sub-6GHz e mmWave nelle reti mainstream, aziendali e private.

Qualcomm Robotics RB6