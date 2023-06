Regesta crea la unit Tech per il settore del manufacturing All’interno della società di consulenza e system integration bresciana, ha preso forma una nuova entità focalizzata sulla digitalizzazione dei processi di produzione e logistici. Pubblicato il 08 giugno 2023 da Roberto Bonino

Nata nel 2007 come società di consulenza e system integration, Regesta ha preso rapidamente la via della collaborazione con Sap, fino a raggiungere oggi lo status di gold partner. Pur avendo sviluppato una presenza di mercato in diversi settori e aver superato le 160 persone in organico, l’azienda bresciana ha radicato le proprie competenze nel mondo manifatturiero e, in modo particolare, nell’ambito della metallurgia.

Proprio facendo tesoro dell’esperienza maturata, ha da poco preso il via Regesta Tech, nuova entità creata per fornire soluzioni indirizzate allo smart manufacturing e alla gestione del ciclo di vita dei prodotti. La scelta fa capo alla volontà di presidiare con maggior attenzione il territorio del Triveneto, tant’è vero che la sede si trova a Padova.

In linea con la vocazione della casa madre, Regesta Tech opererà come partner Sap specializzato, coprendo le fasi della catena del valore in ambito industriale, da quelle più strettamente legate alla produzione (Mes, Plm, Ppm) a quelle collegate all’ambiente e alla sostenibilità: “Rispetto a quanto già esistente, abbiamo aggiunto competenze tali da consentirci di affiancare i clienti dalla progettazione al digital twin del prodotto”, illustra Stefano Volpato, partner e guida di Regesta Tech. “Il nostro intento è lavorare a stretto contatto con i clienti per progettare architetture ritagliate sulle loro esigenze e anche indirizzare soprattutto le aziende medio-piccole, dove l’automazione intelligente e lo sfruttamento dei dati sono elementi essenziali e non sempre esplorati dell’evoluzione verso la logica 4.0”. In questo contesto rientra, tra le altre cose, la progressiva migrazione verso il cloud anche di componenti delicate come il Mes, che Sap supporta con la soluzione Digital Manufacturing Cloud.

Stefano Volpato, partner e responsabile di Regesta Tech

Proprio negli ambiti citati, la nuova entità lavorerà in stretta collaborazione con Regesta Lab, altra componente della stessa casa madre, specializzata nella gestione dei dati e nell’implementazione di soluzioni legate all’intelligenza artificiale e all’IoT industriale. Oltre agli aspetti di transizione digitale, l’altro elemento portante della strategia di Regesta Tech è la sostenibilità: “Andiamo incontro alla domanda di investimenti verso soluzioni che rendano trasparenti i processi produttivi e garantiscano la sicurezza sia delle persone che di prodotti e processi”, commenta Volpato. “Essendo partner Sap, facciamo leva sulle soluzioni da loro proposte, a cominciare da Control Tower come strumento di reportistica e base per la realizzazione dei bilanci di sostenibilità. Ma possiamo avvalerci di strumenti anche proposti da altri vendor, per esempio Salesforce, che stiamo valutando con attenzione in questo contesto”.

Il processo di espansione di Regesta non è destinato a fermarsi e per il prossimo anno è già in piano una copertura più diretta anche del territorio dell’Emilia Romagna e una maggior attenzione verso settori fin qui poco esplorati, come chimico, Food e pharma.