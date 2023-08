Reti SD-Wan più facili e accessibili con i servizi di Fortinet Annunciati nuovi servizi per le reti fisiche e per l’overlay, rivolti in particolare alle aziende con piccoli budget o risorse tecniche limitate. Pubblicato il 25 agosto 2023 da Redazione

Le reti software-defined non devono essere un lusso, una dotazione che è per forza il frutto di grandi investimenti di risorse e competenze tecniche dedicate. Fortinet lancia due nuovi servizi per l’SD-Wan rivolti in particolare alle aziende che dispongono di piccoli budget o risorse tecniche limitate.



Il primo è un servizio di monitoraggio delle prestazioni dell’underlay, cioè dell’infrastruttura di rete fisica. Basato sulla soluzione FortiManager e sul database di FortiGuard, inclusivo di centinaia di servizi SaaS e cloud, il monitoraggio permette di avere una visibilità centralizzata sulle prestazioni dell’underlay dell’intera rete e dei suoi collegamenti. I team IT, quindi, possono assegnare rapidamente priorità al traffico di rete e di affrontare in modo efficiente eventuali problemi operativi.



Tra le funzionalità incluse nel servizio, un wizard che velocizza il setup e l’installazione della SD-Wan (anche per chi non dispone di personale IT qualificato), una dashboard di monitoraggio, un database di Software-as-a-Service con migliaia di applicazioni di workload (per la facile definizione di Service Level Agreement sulle prestazioni della rete) e un sistema di scoring delle prestazioni applicative (che misura l’esperienza utente e individua i problemi eventuali).

L’altra novità viene definita come Overlay-as-a-Service per SD-Wan, ed è un’offerta rivolta alle aziende piccole o dotate di piccoli budget e risorse. La soluzione velocizza e semplifica l’implementazione della SD-Wan, che viene gestita attraverso il servizio FortiCloud, senza necessità di self-hosting o di un hub dedicato. Dunque si riducono i tempi, ma anche le spese iniziali. Inoltre, Overlay-as-a-Service automatizza l’integrazione con FortiSASE, consentendo agli hub SD-WAN di connettersi rapidamente con i Pop (Points of Presence) Fortinet Sase per l’accesso privato sicuro alle applicazioni aziendali.

“Noi di Fortinet aiutiamo i team IT a semplificare le attività e migliorare l’esperienza degli utenti risolvendo i principali punti deboli dell’SD-Wan”, ha commentato John Maddison, chief marketing officer ed executive vice president, Product Strategy di Fortinet. “I nostri nuovi servizi rendono l’SD-Wan più accessibile alle organizzazioni con risorse limitate, consentendo loro di delegare agli esperti Fortinet le competenze tecniche per l’impostazione, la configurazione, la manutenzione e la gestione di una rete SD-Wan”.