Ricavi in calo, ma cresce la redditività di Huawei La società cinese nel 2021 ha visto calare il giro d’affari di oltre il 28%, incassando il colpo dei dazi e del veto commerciale degli Usa. Crescono, però, gli utili. Pubblicato il 29 marzo 2022 da Redazione

Huawei ha annunciato i risultati finanziari di un 2021 a luci e ombre. Un anno in cui i ricavi sono calati di oltre il 28% rispetto al 2020, per un valore in yuan corrispondente a circa 99,9 miliardi di dollari (per la maggior parte realizzati in Cina e in seconda battuta in Europa e Medio Oriente), mentre l’utile netto è salito di quasi il 76%, raggiungendo quota 17,8 miliardi di dollari. Sebbene il giro d’affari segni un vistoso arretramento, avvicinandosi ai livelli del 2017, la redditività è migliorata e questo è già un buon risultato per un’azienda che negli ultimi anni è stata costretta a rivedere pesantemente la propria strategia tecnologica e commerciale.





Alla conferenza stampa era presente la direttrice finanziaria (e figlia del fondatore, Ren Zhengfei) Meng Wanzhou, riapparsa in pubblico dopo molto tempo. Da quattro anni la dirigente non partecipava a eventi ufficiali di Huawei, e la ragione è nota alle cronache: nel mezzo della battaglia di Donald Trump contro le società tecnologiche cinesi, Wanzhou era stata accusata dal Dipartimento di giustizia statunitense di frode bancaria e di aver violato le sanzioni economiche contro l’Iran. Fermata in Canada, vi ha trascorso tre anni in detenzione evitando di essere estradata negli Stati Uniti.



Sebbene non altrettanto duri, nemmeno per Huawei gli ultimi anni sono stati facili: di fronte ai veti imposti dal governo statunitense sull’uso di tecnologie cinesi da parte degli enti pubblici federali, e poi con la guerra dei dazi e con il ritiro delle licenze di Android, l’azienda ha perso un importante mercato di sbocco. Ma soprattutto, le attività legate agli smartphone ne sono uscite con le ossa rotte. Da qui la scelta di puntare sullo sviluppo del sistema operativo HarmonyOS e sul settore dell’automotive e dei dispositivi smart indossabili e di domotica.

Huawei ha cercato di diventare più resiliente e più flessibile, più differenziata e meno dipendente dal mercato degli smartphone. Fino alla decisione non facile di vendere la divisione relativa al marchio Honor. Intanto, lo spazio lasciato vuoto sul mercato è stato occupato immediatamente dalla concorrente Xiaomi, e in misura secondaria da Oppo e Vivo. "Nonostante un calo del fatturato globale nel 2021, la nostra capacità di realizzare profitti e generare flussi di cassa in uscita è aumentata, consentendoci di affrontare meglio l'incertezza", ha dichiarato Wanzhou. L’aumento di redditività di alcune aree d’attività si è riflesso sul flusso di cassa operativo, che è cresciuto fino a un valore di 9,4 miliardi di dollari. Dunque non è un caso se l'azienda ha scelto di usare, nel video di presentazione dei risultati finanziari, l'immagine di una nave rompighiaccio che diligentemente si fa strada nell'ambiente ostile.



(Credits: Huawei)



In generale, la struttura finanziaria dell’azienda è diventata più resiliente e flessibile. “Nel complesso, la nostra performance generale è stata in linea con le previsioni”, ha dichiarato il rotating chairman, Guo Ping. “L’attività del Carrier Business Group è rimasta stabile, quella del nostro Enterprise Business Group ha registrato una crescita costante, mentre il Consumer Business Group si è rapidamente ampliato in nuove aree intraprendendo un percorso di sviluppo dell'ecosistema estremamente rapido".



Nel dettaglio, nel 2021 il Carrier Business Group ha prodotto 44,2 miliardi di dollari di ricavi. In 13 Paesi del mondo funzionano reti di telecomunicazione 5G realizzate dai carrier con tecnologia di Huawei, mentre i contratti commerciali per applicazioni 5G di tipo industriale, chiusi dall’azienda, ammontano a oltre tremila. L’Enterprise Business Group è invece responsabile di 16,1 miliardi di dollari di ricavi, mentre il Consumer Business Group ha prodotto un giro d’affari di 38,2 miliardi di dollari. A detta di Huawei, sono in crescita costante le vendite di dispositivi indossabili intelligenti, schermi intelligenti, auricolari wireless e servizi per il mobile. Il sistema operativo HarmonyOS è utilizzato da oltre 220 milioni di persone.



"Nell’immediato futuro, Huawei continuerà il suo percorso di digitalizzazione e trasformazione intelligente a basse emissioni di carbonio”, ha concluso Guo Ping. “Facendo affidamento sul talento, la ricerca scientifica e uno spirito innovativo, incrementeremo progressivamente gli investimenti per rimodellare i nostri paradigmi per le teorie fondamentali, l'architettura e il software e basare su di essi la nostra competitività nel lungo termine".