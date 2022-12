Rob Van Lubek alla guida delle vendite Emea di Dynatrace Il manager, ex di Commvault e di Mendix, è stato scelto per il ruolo di vice president sales della regione Emea. Pubblicato il 12 dicembre 2022 da Redazione

Cambio alla guida delle vendite di Dynatrace, azienda specializzata in tecnologie per l’osservabilità, il monitoraggio e la sicurezza delle applicazioni: Rob Van Lubek è stato scelto per il ruolo di vice president sales della regione Emea. In questa veste, dirigerà i team di vendita di Dynatrace in tutta la regione, supervisionerà la opportunità commerciali e metterà in pratica strategie tese a far crescere i key account e a preservare la soddisfazione dei clienti.

Van Lubek lavora nel settore IT da oltre vent’anni e ha una specializzazione nell’ambito del software aziendale. Prima di entrare in Dynatrace è stato senior vice president Emea di Mendix, azienda che si occupa di sviluppo low-code, e in precedenza ha lavorato in Commvault, uno specialista del backup e della protezione dei dati.

“La necessità di funzionalità di osservabilità automatica e intelligente di Dynatrace non è mai stata così elevata”, ha commentato Van Lubek. “In un mondo sempre più turbolento, le organizzazioni sono sotto pressione per migliorare l’agilità digitale e fornire esperienze clienti e utenti uniche e senza interruzioni. Dynatrace offre alle organizzazioni le risposte precise di cui hanno bisogno per avere successo, semplificando la complessità del cloud e contribuendo ad accelerare la loro trasformazione digitale. Non potrebbe esserci momento più emozionante per entrare a far parte di Dynatrace, poiché le organizzazioni in tutta l’area Emea continuano a rivolgersi alla sua piattaforma per raggiungere i propri obiettivi di trasformazione”.