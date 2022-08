Sanjay Poonen passa da Vmware a Cohesity per diventare Ceo Cambio di poltrona in Coehsity. Il fondatore Mohit Aron lascia il doppio ruolo di presidente e Ceo per diventare Cto. Pubblicato il 03 agosto 2022 da Redazione

Nuovo amministratore delegato e presidente per Cohesity, società californiana specializzata in tecnologie per la gestione e la sicurezza dei dati: è Sanjay Poonen, già chief operating officer di Vmware e in precedenza presidente di Sap. Prende il posto di Mohit Aron, fondatore di Coehsity, che ha lasciato il doppio incarico di Ceo e presidente per diventare chief technology and product officer e per continuare a occuparsi di ricerca & sviluppo.



Oltre a subentrare nei ruoli di presidente e Ceo, Poonen contestualmente entra nel consiglio di amministrazione dell’azienda. “Cohesity si trova nel punto di intersezione fra tre dei problemi aziendali più urgenti di oggi: la sicurezza informatica, il cloud e la gestione dei dati”, ha commentato Poonen. “Ed è pronta a diventare una powerhouse, essendo già stata nominata leader dalle società di analisi del settore ed essendo una delle aziende a più rapida crescita nella propria categoria”.



Fondata nel 2013 a San Jose, in Silicon Valley, Cohesity propone una articolata piattaforma per la gestione e la sicurezza dei dati, alimentata dall’intelligenza artificiale: le funzionalità spaziano dalla scoperta tempestiva delle minacce al ripristino post ransomware, dagli analytics comportamentali alla gestione degli accessi, fino alla classificazione dei dati. Tutte queste tecnologie sono predisposte per potersi integrare con le piattaforme di Microsoft, Google, Aws, Cisco, Thales, ServiceNow e altri fornitori.



Poonen è un professionista a tutto tondo, che in passato ha ricoperto ruoli di diverso tipo. All’interno di Sap, in qualità di presidente, ha coordinato i team Applicazioni, Industries e Piattaforma, ricoprendo ruoli in ambito engineering e commerciale. Sotto la sua presidenza l’azienda ha raddoppiato il fatturato, passando da circa 10 miliardi a 20 miliardi di dollari. Dopo Sap, Poonen è passato tra le fila di Vmware fino a ricoprire il ruolo di chief operatin officer. All’interno di Vwmare si è occupato di supervisionare le vendite, il marketing, i servizi, le alleanze e le acquisizioni.