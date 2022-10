Sap velocizza il passaggio al cloud e vara nuovi programmi partner

La trasformazione digitale è, nella sua evidenza, ormai inarrestabile, con una tendenza al ricorso al cloud delle aziende che si è accentuata soprattutto nel corso dell’ultimo anno. Si tratta di un’esigenza che più che essere imposta dalle roadmap evolutive dei vendor, nasce direttamente dalle aziende. Quelle aziende che dopo lo shock della pandemia hanno ben capito come, in emergenza e non, poter fruire di un servizio ubiquo, quotato a canone di utilizzo, possa essere utile, conveniente e in linea con le nuove esigenze di flessibilità imposte dalle nuove dinamiche di mercato. Un po’ tutte le dinamiche aziendali stanno trovando spazio nel cloud e nelle forme a servizio e l’ERP, che delle aziende rappresenta il cuore funzionale, non può, ovviamente, essere da meno. Come non può essere da meno SAP, che proprio al cloud sta orientando la sua offerta ERP, accompagnando, nel contempo, il canale, attraverso il programma Partner Zone, a essere pronto a rispondere alle nuove esigenze che il cloud sta sollevando tra i clienti. Una svolta verso il cloud che pare stia avendo successo, portando il business cloud del vendor a crescere del 50% nel primo half del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La svolta di Sap sul, cloud promossa da una rete di partner

“Un business che seguiamo insieme a una rete di partner gestiti in maniera one tier che conta 400 realtà, di cui 40 sono i VAR particolarmente attivi", spiega Adriano Ceccherini, direttore midmarket e canale Sap di Italia e Grecia. "Un canale il cui obiettivo è presidiare il mercato delle medie aziende oltre a quello di intercettare nuovi clienti, system integrator globali e locali che ci aiutano a coprire il mercato i quali sono a loro volta seguiti da vicino da un team di una trentina di commerciali SAP in grado di aiutarli nelle trattative, oltre a una organizzazione che gestisce i criteri del singolo partner sugli allineamenti richiesti e offerti dal partner program, dalle certificazioni, alle competenze, alle tante iniziative a supporto”.