Schneider Electric aiuta i partner a “erogare” sostenibilità Combinando attività di formazione e iniziative di incentivazione, l’azienda intende fare in modo che il canale sia parte integrante delle proprie strategie net zero, ma anche di quelle dei clienti supportati. Pubblicato il 15 maggio 2023 da Redazione

La sostenibilità ambientale è un elemento fondante della strategia di Schneider Electric. Inevitabilmente, si potrebbe dire, per un’azienda che si occupa di accompagnare e anticipare la trasformazione dell’It sotto ogni aspetto, in modo particolare nell’adeguamento della propria infrastruttura tecnologica alla trasformazione digitale in atto.



All’obiettivo del raggiungimento delle zero emissioni nel 2050, si associa un’evoluzione dell’offerta, in direzione dei servizi, che intende rispondere a una domanda che arriva, in modo sempre più deciso, dalla clientela finale e si traduce in una valutazione delle scelte d’acquisto dove l’impatto ambientale diventa un criterio fondamentale, al pari di prezzo, disponibilità o supporto.



Gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance sono legati strettamente alla capacità di perseguire un approccio comune a livello di filiera tecnologica ed è per questo che le aziende clienti cercano collaborazione anche nei loro partner e fornitori IT, che sono alleati fondamentali in questo percorso e devono oggi considerare parte integrante del loro futuro sul mercato la capacità di dare concretezza a questa alleanza.



“Come Schneider Electric da sempre investiamo nella sostenibilità come valore portante della nostra mission: guidare la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita”. – afferma Silvia Olchini, VP Secure Power Schneider Electric – “Il ruolo rivestito dall’infrastruttura IT nella digitalizzazione in atto è fondamentale, essendo l’asse portante di questa evoluzione. Per questo abbiamo studiato una serie di strumenti e di soluzioni tecnologiche che possano supportare i nostri Partner IT nel rispondere efficacemente ai nuovi trend e richieste del settore dettati dalla transizione digitale in un’ottica sostenibile".



Per questo, Schneider Electric ha messo a punto un percorso di supporto alla diffusione di conoscenza e consapevolezza sui temi legati alla sostenibilità, da cui il canale IT può trarre vantaggio. Il passo più recente di questo disegno è l’avvio di una vera e propria scuola di formazione, costruita per i partner a livello globale. La prima parte del corso, fruibile online, parte dalle fondamenta dell’argomento e serve anche ad aiutare le aziende a valutare il proprio livello di maturità sul tema. Superata questa fase, saranno disponibili due ulteriori livelli formativi.

Silvia Olchini, VP Secure Power e Valeria Santoro, South Region IT Distribution Sales Director di Schneider Electric