Sd-Wan e 5G tengono banco negli sviluppi di VMware La società ha approfittato del Mobile World Congress di Barcellona per mettere l’accento sulle novità per il mondo telco e per i Csp. Rafforzate le partnership con Intel, Samsung e Ntt Data. Pubblicato il 28 febbraio 2023 da Roberto Bonino

Piuttosto ricco è stato il menu presentato da Vmware al Mobile World Congress, in corso di svolgimento a Barcellona. Non solo le imprese, ma soprattutto le telco e i communication service provider (Csp) sono al centro dell’attenzione con gli ultimi sviluppi annunciati.

Lo testimoniano gli sviluppi intorno alla Telco Cloud Platform, che il vendor ha rafforzato con l’intento di supportare i Csp nella modernizzazione delle proprie infrastrutture, soprattutto per captare le opportunità legate al mondo 5G e dell’edge computing.

Se le fondamenta tecnologiche poggiano su OpenRan e sugli sviluppi applicativi costruiti su Ric (Ran Intelligent Controller), Vmware ha usato la manifestazione spagnola per mostrare esperienze concrete e porre l’accento sul ruolo delle partnership. Nel primo caso, Softbank ha mostrato come l’utilizzo della Telco Cloud Platform abbia aiutato ad accelerare il time-to-market e creare servizi innovativi, mentre Vodafone Qatar andrà a costruire sulla medesima tecnologia la modernizzazione della propria rete per supportare le ambizioni di digitalizzazione contenute nella Qatar National Vision 2030.

Sul fronte delle partnership, Ntt Data lavorerà con VMware per indirizzare ai Csp progetti e soluzioni utili ad agevolare implementazioni su larga scala di OpenRan, mentre con Samsung è stata lanciata la prima rete virtuale comune basata sull’integrazione fra Telco Cloud Platform e Virtualized Ran.

Un’altra area di forte attenzione per Vmware è rappresentata dalla tecnologia Sd-Wan, con un Client (già annunciato nello scorso novembre), che ora sarà offerto in valutazione a clienti e partner selezionati prima della disponibilità generale del prodotto. il client VMware Sd-Wan mira ad aiutare i team It a ridurre il carico operativo della gestione di ambienti sempre più distribuiti fornendo funzionalità di connettività, prestazioni e sicurezza particolarmente adatti agli smart worker, ma anche per il supporto di dispositivi IOT distribuiti in località remote.

Il vendor ha poi chiarito che si rafforzerà la partnership con Intel per fornire una connettività 5G avanzata sui dispositivi edge Sd-Wan, rendendo più agevole per le aziende utilizzare il wireless per aumentare o sostituire le connessioni cablate esistenti. Una soluzione con form factor ridotto e dotata di un processore Intel Atom serie C a bassa potenza per piccole filiali sarà la prima di una serie di nuovi dispositivi che dovrebbero essere disponibili nel 2023, seguiti da una versione con tecnologia 5G.