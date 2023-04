ServiceNow accoglie Fabio Spoletini con un incarico internazionale Il manager, ex di Oracle Italia, entra in azienda con il ruolo di vice president Southern Europe, Middle East & Africa. Cathy Mauzaize diventa presidente Emea dell’azienda. Pubblicato il 26 aprile 2023 da Redazione

Fabio Spoletini entra con un incarico importante in ServiceNow, società californiana di Santa Clara specializzata in ambienti di lavoro digitali e gestione dei workflow. Già dirigente di Oracle Italia, dopo un anno sabbatico (durato in realtà solo otto mesi) in cui ha esplorato nuove opportunità, Spoletini è entrato a far parte di ServiceNow con l’importante ruolo di vice president Southern Europe, Middle East & Africa (Semea). Avrà il compito di sviluppare ulteriormente le attività dell’azienda in questa regione geografica definita da ServiceNow come di “importanza strategica”. Dovrà, inoltre, favorire all’interno della società la promozione dei talenti.

Forte di un solida formazione universitaria e postuniversitaria in campo economico, Spoletini ha sviluppato quasi interamente la propria carriera in Oracle, ricoprendo incarichi via via più importanti nel corso di 24 anni di militanza. Entrato in azienda nel 1998, ha lavorato da subito nell’ambito delle vendite fino al ruolo di country manager per l’Italia (tra il 2014 e il 2016) e a successivi incarichi internazionali. Tra il 2021 e il 2022 si è occupato di coordinare le attività relative all’offerta cloud Europa Meridionale e ai grandi clienti in Emea.

Il suo ingresso in ServiceNow risale al corrente mese di aprile. Spoletini prende il posto di vicepresidente Semea in precedenza occupato da Cathy Mauzaize, manager appena nominata presidente Emea dell’azienda.



“Negli ultimi anni ho osservato la crescita di ServiceNow e ho ammirato la vision e l’impegno dell'azienda nel tener fede alla sua missione di far lavorare meglio le persone”, ha commentato Spoletini. “Ha creato una piattaforma unica al mondo che rappresenta una vera svolta per le sfide di business delle aziende e per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Le aziende oggi più che mai devono affrontare una serie di sfide macroeconomiche e tecnologiche importanti e ServiceNow è in grado di rendere possibile la digitalizzazione di cui hanno bisogno. Sono entusiasta di continuare e consolidare la crescita dell’azienda nell’area Southern Europe, Middle East & Africa e aiutare tutte le organizzazioni a realizzare il loro potenziale grazie a ServiceNow".