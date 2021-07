Servizi digitali, Infocert ingloba la francese CertEurope L’azienda controllata da Tinexta ha stretto un accordo con la francese Oodrive per l’acquisizione del 60% del capitale di CertEurope. Pubblicato il 22 luglio 2021 da Redazione

Infocert si espande nel mercato dei servizi di certificazione e di Digital Trust: acquisirà il 60% del capitale della francese CertEurope, che opera nel medesimo ambito, ovvero quello dei servizi di identità digitale, posta elettronica certificata, fatturazione elettronica, conservazione digitale e altri ancora. Controllata da Tinexta Spa, Infocert ha finalizzato un’offerta vincolante (sotto forma di Put Option Agreement) alla francese Oodrive S.A.S per l’acquisizione del 60% del capitale di CertEurope per 43,8 milioni di euro.

In conformità con le regole del regime legale francese e in attesa del completamento delle procedure di Antitrust e Golden Rule in Francia, il closing è previsto entro la fine di quest’anno. L’accordo prevede una clausola di earn-out pari a 3,8 milioni di euro, valutati in funzione delle performance di risultato 2021 e 2022. Sul restante 40% delle quote non acquisite, Infocert potrà esercitare nel 2023 il diritto di opzione, sulla base di specifici accordi di Put/Call. L'investimento per il 100% del capitale è stimato intorno ai 72,2 milioni di euro.

Domiciliata a Parigi, CertEurope è la terza più grande Certification Authority francese grazie a un market share del 10% sul territorio transalpino. Considerando soltanto il segmento dei certificati eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), la quota sale al 40%. La società vanta un giro d’affari annuo di 14,1 milioni di euro (nel 2020) e consolidati rapporti commerciali con alcune associazioni di categoria (tra cui l’ordine degli avvocati) e con reseller di servizi digitali. CertEurope possiede le autorizzazioni e gli accreditamenti per l'emissione di tutte le tipologie di certificati richiesti dal mercato francese, conformemente ai requisiti tecnici stabiliti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informatici (Anssi).

Secondo le stime di Grand View Research, il mercato francese dei servizi di Digital Trust sviluppa oggi un giro d’affari annuo di 150 milioni di euro e crescerà fino a raggiungere i 500 milioni di euro nel 2025. “Attraverso l'acquisizione, Tinexta entrerà nel mercato francese, il secondo per dimensione nella Comunità Europea e InfoCert, la più grande Certification Authority in Europa, sarà abilitata alla vendita delle proprie soluzioni sul territorio”, fa sapere l’ufficio stampa di Tinexta.