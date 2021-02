Si forma una coalizione per l'autenticazione dei contenuti Adobe, Arm, Intel e Microsoft hanno unito le forze, insieme alla piattaforma di verifica delle immagini Truepic e alla Bbc per formare la Coalition for Content Orovenance and Authenticity. Pubblicato il 23 febbraio 2021 da Redazione

Nasce la C2pa, una nuova entità che si prefigge l'intento di combattere contro la prevalenza della disinformazione e della frode nell'ambito dei contenuti online. La Coalition for Content Orovenance and Authenticity è formata da importanti nomi del mercato tecnologico come Adobe, Arm, Intel e Microsoft, in combinazione con la piattaforma di verifica delle immagini Truepic e la Bbc. In questo modo, vengono unificati gli sviluppi precedentemente portati avanti da strutture differenziate.

L'organizzazione lavorerà per sviluppare specifiche sulla provenienza dei contenuti, in modo da poterne certificare la fonte o il percorso storico. In questo modo, editori, creatori e fruitori dovrebbero sempre poter rintracciare l'origine e l'evoluzione di un media, soprattutto con riferimento a immagini, video, contenuti audio e documenti.

Le specifiche tecniche che saranno determinate andranno a definire quali informazioni debbano essere associate a ogni tipo di asset, come queste informazioni debbano essere presentate e memorizzate e come possano essere identificate prove di falsificazione. Lo standard aperto che ne emergerà dovrebbe servire per rafforzare la confidenza del pubblico verso i contenuti on-line, dando alle piattaforme un metodo per preservare e leggere i contenuti digitali basati sulla provenienza.