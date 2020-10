Si rinnova la partnership tecnologica tra Praim e Citrix L’alleanza strategica consente lo sviluppo di soluzioni software e hardware sempre più disegnate intorno al cliente e sempre più ottimizzate per la creazione e gestione della postazione di lavoro evoluta. Pubblicato il 13 ottobre 2020 da Redazione

Praim ha rinnovato la sua pluriennale partnership tecnologica con Citrix, che ha l’obiettivo di sviluppare soluzioni software e hardware sempre più su misura e ottimizzate per la creazione e gestione della postazione di lavoro in modo sicuro, efficiente ed evoluto. Citrix sostiene un modo di pensare al lavoro all’insegna della flessibilità e della possibilità di essere operativi da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo. Ciò avviene attraverso un workspace digitale sicuro e unificato capace di mettere al centro l’esperienza di lavoro per garantire la massima produttività ovunque.

Gli ultimi anni hanno segnato un’importante evoluzione di Praim: ci sono stati cambiamenti nell’approccio e sono state messe a fuoco nuove sfide e obiettivi, con il preciso intento di offrire nuovi prodotti e un’esperienza migliore ai clienti. Oltre al mantenimento della leadership nel mercato dei “thin client”, l’offerta di Praim si è allargata verso lo sviluppo di soluzioni software che permettono di trasferire la competenza di gestione e le funzionalità di sicurezza e flessibilità delle postazioni thin client anche sui pc.

“La partnership con Citrix non è qualcosa di statico: è un processo costante che si rafforza sempre di più, ogni volta che raggiungiamo insieme nuovi e sfidanti obiettivi”, afferma Nicola Manica, CTO di Praim. “In un contesto come questo, in Praim valutiamo come strategica l’importante partnership con Citrix, che ci dà la possibilità di migliorare costantemente le nostre soluzioni software e i nostri Thin Client rigorosamente Citrix Ready”.

“Praim è partner di Citrix per lo sviluppo di prodotti Thin e Zero Client certificati secondo gli standard Citrix Ready, un processo di valutazione progettato per garantire che i prodotti di terze parti siano compatibili con i prodotti Citrix”, ha affermato Massimo Pecci, Sales Manager di Citrix Italia. “La storica collaborazione con Praim in settori chiave per il nostro business è importante per la nostra crescita in Italia”.