Smartphone, il peggior terzo trimestre degli ultimi otto anni Era dal 2014 che nel periodo di luglio-settembre le vendite non calavano così tanto. L’analisi di Canalys. Pubblicato il 20 ottobre 2022 da Redazione

Le vendite di smartphone sono in calo come mai è successo negli ultimi otto anni. Gli ultimi dati di Canalys indicano per trimestre di luglio-settembre del 2022 una discesa dei volumi pari al 9% su base annua, con circa 320 milioni di unità mess in commercio: bisogna risalire al 2014 per trovare un terzo trimestre altrettanto disastroso. La maturità del mercato non è l’unica ragione del calo della domanda: come noto, sugli acquisti di beni voluttuari stanno pesando il clima di incertezza che attraversa l’economia mondiale, il rialzo delle spese a carico delle famiglie (per gli aumentati costi dell’energia) la riduzione del potere d’acquisto conseguente all’inflazione.

A detta degli analisti, questi fattori continueranno a deprimere la domanda per i prossimi sei mesi almeno (da sei a nove mesi è la previsione). “Il mercato degli smartphone è altamente reattivo alla domanda dei consumatori e i vendor si stanno adattando rapidamente alle severe condizioni del business”, ha commentato Amber Liu, analista di Canalys. “Per la maggior parte dei vendor la priorità è la riduzione del rischio di inventario, che aumenta a causa del deterioramento della domanda”.

Tra luglio e settembre, in ogni caso, l’accumulo di merca invenduta si è progressivamente ridotto anche grazie alle campagne promozionali e agli sconti applicati dai vendor. “La strategia di pricing sui nuovi prodotti viene definita con cautela” ha proseguito Liu, “persino per Apple, al fine di evitare il rigetto dei consumatori, che ora tendono a essere molto sensibili a qualsiasi aumento di prezzo”.

Nel periodo di luglio, agosto e settembre Samsung si è confermato il marchio più venduto, con un 22% di quota mercato che consolida la posizione dello scorso anno ovvero il 21% nel terzo trimestre del 2021. Seguono Apple (18%, in crescita di tre punti percentuali anno su anno), Xiaomi (14%, stabile), Oppo (10%, in calo di un punto) e Vivo (9%, in calo di due punti).

Il trimestre finale dell’anno, nonostante la spinta del Black Friday e degli acquisti Natalizi, si preannuncia più magro del solito. “Andando verso il quarto trimestre e verso la prima metà del 2023 la domanda non mostra segni di miglioramento”, ha detto Sanyam Chaurasia, analista di Canalys, “e dunque i vendor dovranno pianificare la produzione insieme ai fornitori in modo prudente, lavorando anche a stretto contatto con il canale per stabilizzare il market share”. Con le promozioni del Black Friday (ormai spalmati su più settimane) una parte dei consumatori potrebbe cogliere l’occasione per comprare un nuovo smartphone. Tuttavia, ammoniscono gli analisti, per decidersi all’acquisto molti utenti pretenderanno di avere sconti significativi, più che in passato.