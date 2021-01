Smartwatch “soccorritori” e app per "superuomini" fra le novità del Ces FallCall Detect è un’applicazione per dispositivi indossabili che si accorge se l’utente è caduto e avverte i soccorsi. Ultrahuman è un’app per i fanatici della forma fisica e del benessere spirituale. Pubblicato il 07 gennaio 2021 da Valentina Bernocco

In un anno che, per colpa del covid-19, minaccia ancora di farci mettere da parte viaggi, turismo, mangiate al ristorante e concerti, è probabile che concentreremo ancora una volta l’attenzione sul benessere, cercando magari delle alternative alla palestra ma anche nuovi modi per stare bene nonostante le circostanze. Vanno in questa direzione due tra le novità tecnologiche presentate al Ces 2021, edizione tutta digitale della storica fiera dell’elettronica di Las Vegas. L’una rientra nella categoria delle tecnologie di sostegno alla salute, l’altra è rivolta ai maniaci della forma fisica e del benessere spirituale.

Creata e brevettata da FallCall Solutions, FallCall Detect è una tecnologia per smarwatch, compatibile al momento con Apple Watch, la quale impiega in combinazione dei sensori di caduta e un sistema di allarme (personal emergency response system). Contribuendo alla sicurezza di persone anziane o disabili, FallCall Detect può distinguere tra le cadute che richiedono probabilmente un intervento e quelle trascurabili, che avvengono da posizione seduta: l’allarme si attiva oppure no a seconda della forza dell’impatto.

Se l’app rileva un pericolo, un servizio di monitoraggio fornito da FallCall viene contattato immediatamente e, se necessario, allerta a sua volta un servizio di soccorso. Nel caso di cadute di modesta entità, invece, parte un allarme diretto a una selezione di contatti, amici o familiari dell’utente. L’applicazione supporta i comandi vocali su dispositivi Apple, come Apple Watch, iPhone e HomePod. Per poter testare la versione beta dell’applicazione è sufficiente registrarsi e fare richiesta di download su sito smartfalldetection.com.

Meno rivoluzionaria, ma decisamente in sintonia con i tempi che corrono, è Ultrahuman. Anch’essa presentata al Ces 2021, è un servizio in forma di app per smartphone rivolto agli appassionati di sport e meditazione: compatibiile con i dispositivi iOS e Android, viene definita dai suoi creatori come “una piattaforma di fitness che aiuta le persone a meditare, ad allenarsi efficientemente e a ottimizzare il loro sonno, con l’aiuto di atleti, neuroscienziati, artisti e psicologi”. Il servizio si avvale, infatti, della collaborazione di un centinaio di queste figure, tra cui spiccano alcune personalità come la campionessa di crossfit Kara Saunders, la influencer patita di fitness Amanda Cerny e il suo compagno, l’atleta Johannes Bartl.

La piattaforma propone video di allenamento e di ispirazione, tutorial, musica adatta per accompagnare le sedute di workout, la pratica dello yoga, il rilassamento e la meditazione, e anche la recitazione di “storie della buonanotte” che aiutano ad addormentarsi felici. Niente di nuovissimo sotto al sole, dal punto di vista tecnologico, mentre l’aspetto più innovativo di Ultrahuman è l’abbinamento tra gli scopi di allenamento e forma fisica e quelli di benessere spirituale. Di questi tempi, abbiamo bisogno di entrambe le cose.