Software per commercialisti, il passo in avanti di Wolters Kluwer TuttoTelFE permette l’acquisizione massiva delle fatture elettroniche attive e passive direttamente dal portale Fatture & Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Pubblicato il 09 giugno 2022 da Redazione

C’è una novità nel campo dei software destinati ai commercialisti, una categoria professionale che grazie alla digitalizzazione negli ultimi anni ha trasformato radicalmente il proprio modo di lavorare e anche la propria funzione per i clienti. Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia ha presentato TuttoTelFE, un applicativo che collega gli studi professionali dei commercialisti direttamente al portale Fatture & Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Questo collegamento diretto rende automatico, e dunque più rapido e più semplice, il recupero delle fatture elettroniche, che possono poi essere consultate dai commercialisti direttamente nell’applicativo. Grazie all’integrazione con il portale di condivisione webdesk, TuttoTelFE può consegnare le fatture per una successiva verifica in contabilità attraverso i gestionali di Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia. I commercialisti ottengono quindi un controllo automatizzato massivo, rispetto a quanto presente nel portale dell’Agenzia delle Entrate. Volendo, è possibile scaricare e trasferire tutti i documenti acquisiti in un file zippato.

Il programma gestisce, contestualmente all’avvio dell’elaborazione, il recupero automatico di tutte le fatture elettroniche attive e passive B2B, le fatture attive della Pubblica Amministrazione, le fatture messe a disposizione e quelle estere. I filtri di ricerca aiutano a trovare rapidamente le fattura riferite ad una specifica azienda cliente e un visualizzatore XML consente di visionare in chiaro il contenuto dei documenti contabili. TuttoTelFE riporta anche la data di ricezione al Sistema di Interscambio, per la corretta assegnazione al periodo di competenza.



Wolters Kluwer sottolinea, tra i vantaggi del suo nuovo applicativo, la sua usabilità, velocità e accuratezza, oltre a rimarcare come l’automazione della verifica e la contestuale contabilizzazione aiutino i commercialisti a lavorare meglio e risparmiando tempo. “I professionisti italiani per completare la transizione digitale della loro attività hanno bisogno di applicativi di grande concretezza e di facile applicazione”, ha commentato Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. “TuttoTelFE risponde a esigenze concrete e risolve necessità molto sentite. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ancora una volta offre soluzioni a esigenze che sono spesso sottotraccia e non espresse chiaramente, perché soltanto percepite. TuttoTelFE ne è un chiaro esempio che migliorerà, grazie al digitale, la gestione dello Studio in termini di efficienza ed efficacia”.