Sophos sceglie Centro Computer per proporsi alle aziende italiane Il system integrator diventa Partner Gold della società specializzata in sicurezza informatica per dispositivi endpoint, email e cloud, nonché servizi gestiti. Pubblicato il 06 novembre 2020 da Redazione

Sophos e Centro Computer stringono un’alleanza per portare più sicurezza (evoluta) alle aziende italiane. Il system integrator ha siglato un accordo con la società specializzata in nella protezione di dispositivi endpoint, reti, email, cloud e servizi gestiti, e che vanta attualmente circa 400mila aziende clienti in 150 Paesi. In base al nuovo accordo, Centro Computer diventa Partner Gold di Sophos e si focalizza sulla distribuzione della piattaforma di Next Gen Synchronized Security del vendor; quest’ultimo, inoltre, svolgerà attività di formazione tecnica e commerciale per gli specialisti di Centro Computer, così da garantire il supporto continuativo su tutte le iniziative che saranno sviluppate congiuntamente.

Con questa nuova alleanza Centro Computer amplia l’offerta di prodotti dedicati alla sicurezza e allo stesso tempo favorisce lo sviluppo di servizi di Managed Service Provider da integrare con la soluzione CCasir (Centro Computer Abbonamenti Servizi Integrati Remoti, un insieme di servizi IT personalizzabili per proteggere, mantenere e migliorare l'assistenza IT aziendale).

“Siamo fieri di essere stati riconosciuti come Partner Gold di Sophos”, commenta Roberto Vicenzi, vicepresidente di Centro Computer, “perché la cybersecurity è in continua evoluzione e le soluzioni di questo vendor rispondono alle nuove esigenze del settore. Inoltre l’azienda ha un approccio innovativo, che ricorre all’intelligenza artificiale nella gestione delle minacce senza incidere sulle performance. Per questo motivo abbiamo scelto di ampliare la nostra offerta con i prodotti Sophos, consentendo ai clienti congiunti di avere a disposizione le migliori soluzioni di sicurezza perfettamente integrate e assistite dai nostri esperti”.

“In Sophos”, ha dichiarato il country manager italiano, Marco D’Elia, “crediamo fortemente nello sviluppo di partnership con realtà a valore aggiunto come Centro Computer, un’azienda storicamente radicata sul territorio nazionale che ha compreso i vantaggi offerti dalla nostra piattaforma Next Gen di Synchronized Security, in grado di offrire al Partner e ai suoi clienti un approccio modulare e flessibile nella gestione della sicurezza aziendale fino a giungere a un completo outsourcing attraverso i servizi MTR. Siamo pertanto molto orgogliosi di poter supportare Centro Computer nella crescita del suo business, garantendo continua formazione e la tranquillità di avere alle spalle il supporto del nostro team di vendita focalizzato sul canale”.

Le due aziende stanno lavorando insieme per organizzare campagne di marketing e di comunicazione congiunte, attraverso cui presentare la nuova offerta di soluzioni di sicurezza. La piattaforma Sophos Central è definito come un sistema di “sicurezza sincronizzata” che permette di controllare le diverse risorse e attività in modo centralizzato, attraverso un’unica console gestionale. L’azienda protegge anche l’erogazione dei servizi di sicurezza gestiti con tecnologie di risposta alle minacce (Managed Threat Response), gestione della sicurezza e controlli di compliance al Gprd sui cloud pubblici (Aws, Google, Microsoft Azure), oltre naturalmente a occuparsi di proteggere la posta elettronica e gli endpoint da minacce evolute come violazioni automatizzate, ransomware, malware, exploit, furto di dati, phishing e altro ancora.