Strategie, sfide e approcci nella customer experience Come mettere l’utente al centro di ogni progetto e servizio? Il punto di vista di Thoughtworks e le esperienze di Casavo, Hype e Subito. Pubblicato il 05 luglio 2023 da Redazione

Quello della customer experience non è un tema nuovo ma è in costante evoluzione. Il cliente, con le sue aspettative e i suoi bisogni, sempre più dev’essere al centro dei pensieri di chi progetta o vende un prodotto o servizio, ma la pura attenzione non basta: bisogna conoscere quel cliente, su base quasi individuale, e per fare ciò bisogna sapere raccogliere e analizzare i dati. Thoughtworks Italia ci racconta le sfide della customer experience e alcune testimonianze di aziende che hanno saputo affrontarle nel modo migliore.



Raffaella Roviglioni, customer experience lead di Thoughtworks Italia



Al centro della strategia aziendale legata alla customer experience (o CX) c’è sempre, prima di tutto, il cliente e la conoscenza che si ha del suo comportamento d’acquisto, delle sue aspettative e dei suoi desideri. Per questo è fondamentale conoscerlo nei minimi dettagli creando, a livello aziendale, non solo ruoli specifici, ma unità di ricerca che non si limitino alla sola user research, gruppi di lavoro in cui tutti i ruoli del team siano coinvolti costantemente e in modo strategico.

Lo spunto per questo articolo è nato da uno studio di Harvard Business Review, dal titolo “Transforming customer experience inside and out” e sponsorizzato da Thoughtworks, che, coinvolgendo 465 business leader, ha voluto esaminare il divario tra la rilevanza strategica della customer experience e la sua efficacia nel portare risultati di business, ponendo un focus sulle barriere interne che impediscono la creazione di una customer experience ottimale.

Partendo dai risultati di questa ricerca, si è cercato di analizzare lo stato dell’arte della CX nel nostro Paese, allargando le nostre riflessioni a tre leader che lavorano quotidianamente nella customer experience delle loro aziende: Fausto Maglia, chief product officer di Casavo; Marco Gentile, head of design and customer experience di Hype, e Massimiliano Dotti, director of customer experience di Subito.

Mettere il cliente al centro della propria strategia aziendale significa quindi strutturarsi per conoscere ogni singolo cliente nel dettaglio, utilizzando tutti i canali disponibili per l’ascolto, dal supporto clienti e dai feedback, alle interviste, agli altri strumenti di indagine quantitativi e qualitativi.

L’analisi dei verbatim raccolti dalle tante fonti di contatto con i clienti rappresenta una parte integrante del processo di comprensione delle persone che non deve essere sottovalutata, e qui l’analisi del dato qualitativo la fa da padrone.

È importante che in questa fase i team di prodotto si immergano personalmente nell’analisi, “mettendoci la testa, per capire davvero cosa vogliono dire i clienti”, spiega Gentile di Hype.

“Troppo spesso ci si dimentica del valore del dato qualitativo nella customer research”, afferma Raffaella Roviglioni, customer experience lead di Thoughtworks Italia, “mentre bisognerebbe pensare a una strategia di raccolta dei dati che sia continua e variegata, utilizzando fonti diverse. A questo scopo le aziende dovrebbero dedicare un repository di ricerca cui attingere quando si interrogano su quali priorità dare allo sviluppo prodotto, o, ancora meglio, per stimolare la creazione di opportunità di business ulteriori”.

“Il problema non è l’ascolto, è l’azione”, spiega Dotti di Subito. “Le aziende, in generale, hanno adottato vari sistemi di raccolta di dati sui clienti, ma poi faticano a trasformare quegli insight in azioni concrete di miglioramento che vadano ad impattare sia sulla performance aziendale, sia sulla customer experience complessiva”.

Customer experience efficace con insight, metriche, Kpi e concertazione

Per alcune aziende è sfidante riuscire a bilanciare i bisogni degli utenti, difesi tradizionalmente dalle figure di design, con gli obiettivi di business tipicamente appannaggio dei ruoli di operation aziendali, poiché richiedono maggiore efficienza nei processi e nei servizi.

In Casavo è stato importante “fare empowerment della funzione di design all’interno dell’azienda, farla partecipare a momenti di discussione strategica e di definizione di obiettivi”, commenta Maglia di Casavo. Questo ha permesso di abilitare un lavoro di redesign dei processi per renderli tanto efficienti per l’azienda quanto rispondenti ai bisogni degli utenti.

Un approccio molto promettente in termini di allineamento sugli obiettivi riguarda il lavoro di messa a punto di indicatori e metriche di successo: si va dai framework quali gli Okr, agli esempi virtuosi in cui “le metriche di CX sono parte integrante dei Kpi di sviluppo del prodotto”, come sostiene Dotti di Subito, e sono in qualche misura correlati agli indicatori di successo aziendali, a livello più alto.

Gli indicatori hanno il vantaggio di poter diventare una leva potente per abbattere i cosiddetti silos organizzativi se, nella loro formulazione, considerano correttamente le modifiche di comportamento degli utenti, evitando che ogni team lavori solamente sul proprio ambito specifico e facilitando il dialogo e il lavoro concertato tra team e i diversi domini di competenza.



Un approccio utile per ottenere questo effetto sull’organizzazione è quello di creare della cross-pollinazione, ovvero qualcuno che sia responsabile di un indicatore riguardante un ambito diverso da quello della sua divisione, proprio per abilitare naturalmente la collaborazione incrociata tra i team aziendali e, fondamentale, un completo allineamento con la direzione aziendale.

“Il management è il miglior componente sabbioso all'interno degli ingranaggi della customer experience”, dichiara Dotti di Subito. Se il management non è parte attiva nella visione della CX in cui il cliente è al centro delle decisioni strategiche e non è disponibile a delegare ai team di prodotto l’operatività sugli obiettivi condivisi, allora diventa arduo realizzare nel concreto quella visione aziendale.





Una mentalità “agile”

“Costruire un'organizzazione allineata agli obiettivi aziendali richiede un processo continuativo di riflessione critica, apprendimento e adattamento”, spiega Bandera di Thoughtworks. “Per questo noi lavoriamo a stretto contatto con la leadership delle aziende nel processo di trasformazione: per riuscire ad individuare ciò che è efficace nel contesto di ciascun cliente”.

Considerando la complessità e la specificità di ciascuna realtà aziendale, dal dominio di competenza fino alla particolare offerta sul mercato, non esistono delle best practice di riferimento che sia possibile applicare sempre, in tutti i contesti. Anche gli strumenti o i framework citati vanno valutati e poi calati nel lavoro quotidiano dei team di customer experience, sperimentando diverse modalità e adattandole volta per volta.

“Più che adottare quindi degli strumenti o dei metodi specifici occorre abbracciare una mentalità vocata alla sperimentazione e all’apprendimento continuo”, continua Gentile di Hype. Una mentalità agile (concetto mutuato dallo sviluppo software) per lui significa “mettere la persona al centro e fallimenti rapidi. Fare delle ipotesi, andare sul mercato e rapidamente imparare, e grazie a questo continuo learning, andare avanti poi a sviluppare il prodotto.”

“Thoughtworks, che è tra i firmatari del manifesto Agile con Martin Fowler e Jim Highsmith, da sempre parla di early feedback, ovvero la bontà delle idee e delle iniziative emerge solo con il contatto con la realtà”, sostiene Bandera di Thoughtworks. “Il feedback che otteniamo dalle interviste con gli utenti, i test sui prototipi, i cambi di comportamento dei clienti che usano i nostri prodotti, sono gli indizi per capire se siamo sulla buona strada. Più ne raccogliamo e prima ne raccogliamo, meglio è”.

Per lavorare in questa modalità, diversi assetti organizzativi sono possibili. Ad esempio, dando importanza alla creazione di team realmente cross-funzionali che includano non solo le classiche figure tecniche di prodotto e sviluppo ma anche design, marketing, dati, customer service e altri ruoli, meglio ancora se modellati come team flessibili, in cui figure specifiche entrino ed escano quando occorre. In termini di competenze individuali, poi, servono persone cross-funzionali, ovvero ibride, con competenze miste tra prodotto, sviluppo e business, affinché lavorare insieme ad altri ruoli sia fruttuoso.

“Perché i team possano davvero trovare soluzioni efficaci a problemi complessi devono avere tutte le competenze necessarie al loro interno”, conclude Bandera. “Questo significa che anche i dipartimenti aziendali storicamente chiamati unicamente ad approvare le proposte, devono essere coinvolti sin dall’inizio della definizione della soluzione in modo da avere il pieno contesto e contribuire attivamente a trovare la strada migliore. Includere tutte le competenze necessarie, per il tempo necessario, nei team, accelera anche drasticamente i tempi di realizzazione delle soluzioni stesse e quindi il primo feedback dalla realtà”.