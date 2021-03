Studi professionali, il vantaggio di nascere digitali Lo Studio CGA & Partner Srl non si sente coinvolto nella trasformazione digitale semplicemente perché nasce digitale. Una crescita costante all’insegna dell’automazione, sempre insieme a Wolters Kluwer Tax & Accounting. Pubblicato il 09 marzo 2021 da Redazione

Essere “nativi digitali” è un vantaggio. Luigi De Maio fonda a Torre Annunziata (Na) lo Studio CGA & Partner Srl nel 2008 partendo da green field. Nessuna tradizione familiare o parentale, ma semplice sbocco autonomo degli studi. E il successo gli sta dando ragione: 14 collaboratori tra commercialisti, tributaristi, ragionieri e avvocati, un portafoglio clienti di grande rilevanza e non solo legati al territorio. Studio CGA & Partner è uno studio di consulenza nazionale e internazionale. “ La digitalizzazione”, spiega De Maio, “ci consente di valicare tranquillamente i confini provinciali e regionali. Il nostro codice di condotta lavorativa ci ha portato riconoscimenti e riconoscenza. Abbiamo un solo modo di rapportarci con i nostri clienti e dobbiamo sempre avere ben chiare in mente le nostre tre parole magiche: efficienza, efficacia e tempestività”.



Per poter mantenere fede al proprio modus operandi, che accompagna la sua azienda fin dalla fondazione, Luigi De Maio da subito si è fatto affiancare da un partner di valore internazionale, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. “Siamo nati digitali con Wolters Kluwer Tax & Accounting”, racconta De Maio. “Le soluzioni che hanno accompagnato in questi anni il nostro sviluppo sono state come noi dobbiamo essere con i nostri clienti: efficienti, efficaci e tempestivi. Non è da poco se consideriamo che la dotazione digitale fin dai nostri inizi è stata la base del nostro lavoro. Abbiamo sempre voluto la perfezione e l’automazione che ci ha offerto Wolters Kluwer ci permette di evitare errori e di snellire il nostro lavoro”.



CGA & Partner non è una realtà in trasformazione digitale proprio perché nasce digitale, ma vive in una condizione di costante adeguamento digitale. Così spiega il fondatore: “Abbiamo sempre apprezzato la capacità di Wolters Kluwer Italia di sviluppare applicativi e di mantenerli adeguatamente 'responsive' alle esigenze non solo normative, ma anche del mercato e delle necessità dei componenti dello Studio. Il programma 'Con Te B.Point edition' ne è un’esemplificazione perfetta. Una modernizzazione digitale unita alla formazione continua fa di un applicativo uno strumento di enorme importanza nel perseguire una customer satisfaction ad alto livello. Il mantenere gli applicativi sempre più rispondenti agli sviluppi digitali è senza dubbio una carta vincente, anche se noi stiamo acquisendo anche Genya. I prodotti cloud nativi saranno un’altra carta vincente nel rapporto con la clientela”.

Luigi De Maio, fondatore dello studio CGA & Partner