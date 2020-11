SumUp, Mastercard e Ford: in tre per i pagamenti dedicati alle Pmi Grazie a questo accordo, i proprietari di veicoli commerciali della casa automobilistica avranno a disposizione una nuova modalità per accettare pagamenti rapidi e sicuri direttamente dai loro veicoli. Pubblicato il 27 novembre 2020 da Redazione

SumUp e Mastercard uniscono le forze per lanciare le loro nuove soluzioni di pagamento pensate per i veicoli commerciali Ford in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. I proprietari dei furgoni potranno acquistare, tramite il Marketplace della casa automobilistica, il lettore di carte portatile SumUp, per accettare pagamenti digitali - carta di debito o di credito, contactless o chip & pin - direttamente sul mezzo.

Il Marketplace di Ford offre ai clienti, titolari di piccole imprese, condizioni speciali, offerte esclusive e accesso a funzioni e servizi chiave di terze parti, dal carburante, agli abbonamenti e ai pedaggi. Direttamente dal FordPass Pro Marketplace si potrà accedere a un'offerta speciale dedicata alle soluzioni di pagamento proposte da SumUp e Mastercard.

"La collaborazione con Mastercard e Ford si inserisce perfettamente nella nostra filosofia aziendale. La nostra ambizione è sempre stata quella di sostenere le piccole imprese nel loro lavoro quotidiano e di rendere più facili per tutti i pagamenti”, afferma Alexander von Schirmeister, Vice Presidente Esecutivo per l’Europa di SumUp. “La nuova funzione Marketplace, all'interno dell'applicazione FordPass Pro, incarna questo approccio e siamo lieti di farne parte con la nostra tecnologia di pagamento e la nostra vasta gamma di servizi”.

Grazie alla nuova soluzione i piccoli imprenditori potranno così ricevere immediatamente i pagamenti da parte dei clienti, senza portare con sé i contanti. Inoltre, questo permetterà ai commercianti di gestire in modo ottimale il flusso di cassa, fondamentale soprattutto nel caso in cui abbiano bisogno di ricevere un deposito per acquistare i materiali per iniziare il lavoro o pagare eventuali subappaltatori.

"Ora più che mai, le piccole imprese sono parte indispensabile della nostra economia, e una parte cruciale della nostra ripresa che va avanti. Fornire loro più opzioni su come vogliono effettuare e ricevere i pagamenti può aiutarle a gestire i flussi di cassa e, in ultima analisi, a migliorare i loro profitti”, commenta Jason Lane, Vice Presidente Esecutivo, Market Development Europa di Mastercard. “A tal fine, siamo lieti di essere il partner scelto da SumUp e Ford nella fornitura di soluzioni di pagamento innovative che supportano i titolari di piccole imprese europee".