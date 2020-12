TeamViewer Pilot si aggiorna e supporta Microsoft HoloLens 2 È prevista la compatibilità con la suite TeamViewer Frontline, che consente l’accesso a una serie di tool che facilitano il workflow. L’upgrade 3.0 porta nuove funzionalità, tra il supporto alla nuova generazione del visore per la realtà mista. Pubblicato il 03 dicembre 2020 da Redazione

TeamViewer Pilot è diventato compatibile con la suite TeamViewer Frontline per consentire l’uso delle soluzioni Frontline già esistenti. Inoltre, l'aggiornamento 3.0 integra nuove importanti funzionalità, tra cui il supporto di Microsoft HoloLens 2, la reportistica dettagliata del protocollo di connessione e le annotazioni in tempo reale per i visori indossabili.

Grazie all'interoperabilità con TeamViewer Frontline, tutti i clienti TeamViewer Pilot avranno la disponibilità di una serie di tool che facilitano il workflow, come la gestione delle istruzioni passo dopo passo durante le fasi di montaggio o di manutenzione. Questo aspetto è particolarmente importante per accompagnare la digitalizzazione dei passaggi manuali lungo tutta la catena dei processi. Per esempio, mentre i clienti TeamViewer Pilot stanno utilizzando i nuovi flussi di lavoro, possono al contempo avviare una sessione di supporto se necessitano di assistenza remota. Insieme a TeamViewer IoT, possono eseguire il setup completo della soluzione: dagli avvisi relativi alla manutenzione predittiva, ai workflow legati alla manutenzione con TeamViewer Frontline, fino al supporto TeamViewer Pilot basato su Realtà Aumentata.

"In TeamViewer garantiamo la massima produttività con un'attenzione particolare all'interoperabilità di tutte le nostre soluzioni AR, integrando perfettamente Pilot non solo con le soluzioni dei partner, come Microsoft Teams, ma anche con altre soluzioni TeamViewer come la suite TeamViewer Frontline o TeamViewer Tensor", afferma Andreas Haizmann, director of product management di TeamViewer. "Inoltre, ci assicuriamo di supportare il maggior numero possibile di dispositivi, come i visori indossabili, gli smart glass, gli smartphone e i visori di realtà mista, poiché l'aspetto della compatibilità è un fattore centrale nella filosofia TeamViewer".

La nuova versione - TeamViewer Pilot 3.0 - offre il supporto di Microsoft HoloLens 2, l'ultima generazione di visore di realtà mista di Microsoft. Offre dettagliati rapporti di connessione che migliorano notevolmente il controllo e la registrazione delle attività eseguite, una funzione di annotazione in tempo reale senza mettere in pausa lo stream video.