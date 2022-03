Tecnologie cloud e servizi di deployment insieme in Arcwide Al debutto la società nata da una joint-venture tra BearingPoint, multinazionale di servizi di consulenza, e Ifs, fornitore di software per il cloud. Pubblicato il 24 marzo 2022 da Redazione

Nell’adozione e nell’utilizzo del cloud le aziende possono aver bisogno di assistenza. Sul mercato c’è ora un nuovo operatore intenzionato a fornire allo stesso tempo tecnologie cloud e servizi di deployment: Arcwide, questo il nome, nasce (ufficialmente, a partire dal 1 di aprile 2022) da una joint-venture tra BearingPoint, multinazionale di servizi di consulenza, e Ifs, fornitore di software in cloud che spaziano dall'Erp all'Enterprise Asset Management. Due aziende che collaborano da diversi anni e che vantano una forte base di clienti comuni, tant’è che BearingPoint è service partner Platinum di Ifs e ha vinto più di un premio (IFS Growth Partner of the Year 2021 e IFS Global Systems Integrator of the Year 2020) per il proprio operato di system integrator.

La joint-venture nasce “con l’obiettivo di offrire un’esperienza unificata ai clienti, dal punto di acquisto di Ifs Cloud fino all’identificazione e alla creazione del valore”, ha spiegato l’ufficio stampa. Arcwide opererà inizialmente in Italia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito, offrendo sia il software di Ifs sia una gamma di servizi che comprende il value assessment, lo scoping e il deployment, i servizi gestiti, quelli di formazione, di change management e altri servizi professionali.

Per il ruolo di Ceo è stato scelto Philippe Chaniot, già partner di BearingPoint. “Sono molto entusiasta di essere alla guida di Arcwide”, ha dichiarato. “Abbiamo una visione molto chiara, ossia fornire i servizi tecnologici di Ifs Cloud e servizi di business transformation ai responsabili d’azienda per aiutarli a realizzare i loro obiettivi di crescita e successo. La profonda conoscenza delle specificità del business dei nostri clienti combinata alla capacità innovativa di Ifs in termini di settori industriali, tecnologia e servizi ci assicura un chiaro vantaggio competitivo. Contrariamente ad altre società, Arcwide offre con Ifs Cloud un’esperienza unica sull’intero ciclo di vita del cliente, costruendo un rapporto di fiducia nel tempo e garantendo continuità e creazione di valore a ogni release”.

“Con questa joint-venture vogliamo ridefinire le aspettative sul business value e consolidare la nostra visione sulla business transformation resa possibile dalle tecnologie”, ha aggiunto Kiumars Hamidian, managing partner di BearingPoint. “Lavorare mano nella mano con i nostri clienti e combinare la loro competenza settoriale specifica con la value proposition unica di Arcwide in termini di servizi e tecnologia significa dare vita a una nuova esperienza nella costituzione di una partnership e nella creazione di valore. Insieme siamo di più”.



“BearingPoint è un partner affidabile e vincente per noi”, ha sottolineato Michael Ouissi, chief customer officer di Ifs, “capiscono il nostro business e riflettono il focus dei nostri clienti; ampliare la nostra relazione per costruire capacità è stata una mossa del tutto naturale. Sono particolarmente entusiasta della nascita di Arcwide perché è il proseguimento delle strategie di Ifs e BearingPoint: fornire esperienze indimenticabili e accelerare il time to value”.