Tecnologie Sase, nuove opportunità per i partner di Netskope L’azienda californiana aggiorna il suo Partner Program Evolve introducendo un terzo livello di affiliazione, nuovi incentivi e sconti. Pubblicato il 16 marzo 2022 da Redazione

Nuove opportunità per gli operatori di canale nell’ambito del Sase, le tecnologie di architettura distribuita Security Access Service Edge, che mettono insieme servizi di accesso alla rete e di sicurezza, e nell’ambito dell’Sse (Security Service Edge). Netskope, azienda californiana specializzata in questi due segmenti d’offerta, ha annunciato un aggiornamento del suo programma partner, in cui vengono introdotti differenti livelli di affiliazione, maggiori sconti e incentivi e più ampi percorsi di certificazione tecnica.

"La sicurezza è diventata più dinamica che mai, ampliando i suoi confini tradizionali per governare il traffico cloud e migliaia di applicazioni utilizzate da una forza lavoro distribuita, creando una maggiore domanda di fornitori di soluzioni in grado di consigliare strategicamente i passi giusti verso un’architettura Sase", ha dichiarato Dave Rogers, vice president global alliances, channel sales di Netskope. “L'evoluzione del nostro programma di canale sottolinea l’impegno dell’azienda nel soddisfare questa esigenza, consentendo ai nostri partner di crescere velocemente insieme a noi cavalcando l'enorme opportunità Sse e Sase. Stiamo fornendo ai nostri partner tutte le risorse, gli incentivi e gli sconti di cui hanno bisogno per una grande crescita e un successo a lungo termine”.

Nel Partner Program Evolve, in precedenza strutturato sui livelli Gold e Platinum, debutta ora un terzo livello chiamato Authorized, che rappresenta il punto di ingresso per gli operatori che desiderano aderire all’ecosistema di Netskope. Inoltre viene inaugurata una nuova struttura di sconti, differenziati per livello di programma e tipologia di opportunità, e prendono il via nuovi incentivi per i partner che creano opportunità per Netskope tramite il programma di registrazione dei deal.

Altra novità è l’ampliamento del programma di certificazione Netskope Academy, a cui sono stati aggiunti due nuovi percorsi per il raggiungimento di abilitazioni tecniche. Tra questi, uno realizzato con Pearson Vue, che consente di diventare un Certified Cloud Security Administrator o un Certified Cloud Security Integrator. Netskope ha inoltre introdotto una nuova specializzazione per l'erogazione dei servizi nell'ambito dell'Evolve Partner Program. Gli operatori di canale che si occupano di implementazione e attivazione di servizi ora possono aggiungere questa specializzazione, che riconosce l'esperienza tecnica dei partner, l'attenzione al cliente e la gamma di servizi.

“Il nuovo Evolve Partner Program di Netskope”, ha testimoniato Gerard Allison, vicepresidente Emea di Exclusive Networks, “ci fornisce il framework per sfruttare la straordinaria opportunità di mercato Sse e Sase e rispondere alla richiesta così significativa da parte della comunità di partner. Il programma offre valore e una struttura ai nostri partner. In particolare, l'introduzione di livelli aggiuntivi del programma ci permetterà di accogliere nuovi partner nel nostro ecosistema Netskope, consentendo al tempo stesso alla nostra base esistente di raggiungere il livello più alto. Vogliamo aiutare i nostri reseller a cavalcare questa opportunità di mercato e questo programma è un elemento in più per alimentare il nostro successo congiunto".

"I miglioramenti al nostro Evolve Partner Program aggiungono un altro tassello alla nostra strategia di go-to-market incentrata sui partner", ha rimarcato fermato Michael Herman, vice president channel sales per le regioni Emea e Latam di Netskope. “Collaborando con Netskope, il nostro canale può contare su un Roi forte e prevedibile, essenziale per gli investimenti nel marchio e nella tecnologia. Insieme ai nostri partner, porteremo più valore ai clienti e cambieremo il modo in cui la sicurezza aziendale è sempre stata approcciata".