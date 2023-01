Telefonia e collaborazione dello studio legale volano in cloud ArlatiGhislandi, studio legale milanese specializzato in diritto del lavoro e gestione delle HR, con l’aiuto di Maticmind ha adottato la tecnologia Cisco Webex Calling. Pubblicato il 26 gennaio 2023 da Redazione

Sono ormai fondamentali nelle aziende gli strumenti di collaborazione e comunicazione, come la telefonia, la messaggistica, la videoconferenza e il file sharing. E anche questi strumenti, come altre tecnologie, sempre più spesso vengono spostati in cloud. Così ha fatto ArlatiGhislandi, studio legale milanese specializzato in diritto del lavoro e gestione delle risorse umane, con particolari competenze su progetti di ristrutturazione aziendale, downsizing, merger & acquisition.



La società milanese aveva bisogno di semplificare la gestione dell’infrastruttura telefonica e di collaborazione e di ottenere maggiore flessibilità, così da poter stare al passo con le mutevoli necessità dei propri collaboratori e clienti. Si è dunque rivolta al system integrator Maticmind affidandogli la gestione e lo sviluppo di nuove infrastrutture di telefonia e collaboration.



Viste le esigenze di partenza, è stato naturale per il system integrato “proporre una soluzione di telefonia in cloud altamente tecnologica e innovativa”, come ha spiegato Paolo Prevedini, marketing & business development director di Maticmind. La soluzione prescelta è Cisco Webex Calling, un sistema basato su cloud e indirizzato alle piccole e medie imprese, che include funzionalità di centralino telefonico Pbx e crittografia end-to-end per lo streaming video, i messaggi in segreteria, le chiamate e le registrazioni audio.



In quanto basata su cloud, la soluzione ha consentito ad ArlatiGhislandi tempi di adozione rapidi e l’azzeramento degli investimenti di infrastruttura. Inoltre ha fornito un ambiente di collaborazione e comunicazione (con telefonia, messaggistica, collaborazione video e condivisione di contenuti) che può essere facilmente integrato nei processi aziendali. C’è anche un chiaro vantaggi di semplificazione, perché è necessario gestire un unico applicativo e lo si può fare tramite interfaccia Web.

Il progetto ha anche permesso di agevolare il lavoro in team e di sviluppare l’attività di formazione interna ed esterna di AGAcademy, il dipartimento strategico di ArlatiGhislandi dedicato allo studio e alla ricerca nel diritto del lavoro e fiscale. Con Cisco Webex Calling vengono gestiti quattro webinar al mese e una cinquantina di eventi formativi all’anno.



“In ArlatiGhislandi è forte il concetto di estrema corrispondenza tra risorse umane ed innovazione grazie ad una vera e propria passione per il cambiamento e per la tecnologia”, ha commentato Massimiliano Arlati, founding partner e managing director dello studio legale. “Da sempre scegliamo soluzioni informatiche innovative che assicurino i più alti standard di sicurezza e di affidabilità delle nostre comunicazioni. Il nostro è un progetto digitale in continua evoluzione: la prossima sfida a cui stiamo già lavorando sarà quella di sviluppare la messaggistica webex per relazionarsi con clienti e partner sino all’utilizzo condiviso e integrato anche con altri sistemi allo scopo di rendere i servizi di consulenza e assistenza nella gestione dell’helpdesk e del trouble ticketing”.