Tim ed Eutelsat insieme per la connettività in tutta Italia L’accordo, grazie alla tecnologia satellitare, ha lo scopo di portare i servizi in banda ultralarga anche nelle zone più “isolate” del nostro Paese. Pubblicato il 19 novembre 2020 da Redazione

In linea con l’obiettivo di eliminare progressivamente il digital divide in Italia a partire dal 2021, Tim ha siglato un accordo strategico con Eutelsat Communications per ampliare la propria offerta di servizi in banda ultralarga attraverso la tecnologia satellitare e coprire in questo modo anche le zone più isolate e remote del Paese.

Nel rispetto della normativa applicabile, Tim acquisterà per i prossimi anni l’intera capacità trasmissiva per l’Italiasui due nuovi satelliti ad elevate prestazioni di Eutelsat: Konnect, già attivo, per la distribuzione della banda ultralarga satellitare e, successivamente, Konnect Vhts che, una volta entrato in funzione, grazie alla sua maggiore capacità, consentirà di coprire un bacino più ampio di clienti, offrendo connessioni che dovrebbero arrivare fino a 200 Mbps.

L’offerta a banda ultralarga satellitare che Tim lancerà nei primi mesi del 2021 andrà ad aggiungersi alle offerte di connettività ultrabroaband già presenti sul mercato, che si avvalgono delle reti Fiber to the home (Ftth), Fiber to the cabinet (Fttc) e Fixed Wireless Access (Fwa). In questo modo dovrebbero essere coperte gradualmente anche le zone più isolate del territorio nazionale, agevolando la didattica a distanza e il remote working.