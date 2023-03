Trasformazione digitale, in Europa buone attese ma progetti lenti Una ricerca di Panasonic evidenzia che solo il 15% delle aziende francesi, tedesche e britanniche ha già portato a termine progetti di trasformazione digitale. Pubblicato il 24 marzo 2023 da Redazione

La trasformazione digitale è un cammino ininterrotto, però per le aziende sarebbe bello poter dire di aver completato almeno un progetto di questo tipo. E possono dirlo solo il 15% delle aziende francesi, tedesche e britanniche interpellate in un nuovo studio di Panasonic Connect Europe sul tema. L’indagine è stata commissionata alla società di ricerca indipendente Opinion Matters, che ha interpellato 300 decision-marker senior responsabili della trasformazione digitale di aziende residenti in Regno Unito, Francia e Germania.

In media, gli intervistati prevedono che i progetti di trasformazione digitale in corso permetteranno di aumentare la produttività del 38%, con un ritorno sull'investimento (Roi) complessivo previsto in poco meno di cinque anni. Le attese e le prospettive sono buone, ma dall’indagine sono emerse anche lacune di conoscenza e competenze che impediscono di adottare o utilizzare bene alcune tecnologie, funzionali al completamento e al successo dei progetti.

Il risultato, come si diceva, è che solo il 15% delle aziende del campione ha completato i progetti avviati. Inoltre una buona quota di intervistati, quasi il 40%, ritiene che in fatto di trasformazione digitale la propria azienda sia in ritardo rispetto alla concorrenza.

In particolare, gli intervistati identificano come principali ostacoli una generale mancanza di conoscenze interne (citata dal 35% del campione), la carenza di risorse e competenze tra il personale IT (32%), preoccupazioni sull’interoperabilità delle nuove tecnologie con l’infrastruttura IT esistente (30%), la mancanza di un adeguato supporto IT specializzato esterno (30%).

“Questa ricerca”, ha commentato Jan Kaempfer, direttore marketing di Panasonic Connect Europe, “dimostra come le aziende europee sono consapevoli che le più recenti soluzioni tecnologiche possono trasformare le loro operazioni aziendali e aiutarle a compiere importanti passi avanti nella produttività, ma per molte ci sono ancora evidenti ostacoli da superare. Le aziende hanno lacune in termini di competenze e risorse interne, e stanno lottando per trovare il supporto specialistico esterno di cui hanno bisogno per eseguire i loro piani”.