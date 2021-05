Tris di acquisizioni per Cisco: sicurezza, automazione, eventi L’azienda ha annunciato nel giro di pochi giorni le acquisizioni di Kenna Security (analisi del rischio), Sedona (automazione delle reti) e Socio Labs (eventi online). Pubblicato il 17 maggio 2021 da Valentina Bernocco

Primavera di acquisizioni per Cisco: nel giro di una settimana il colosso del networking ne ha annunciate tre, ho meglio ha annunciato la chiusura delle trattative con Socio Labs, Sedona Systems e Kenna Security. Per tutte e tre le aziende gli accordi di acquisizione sono già stati firmati e per tutte e tre non è stata svelata la cifra pattuita. L’interesse di Cisco si è diretto verso tre aree differenti: tecnologie che permettono di creare eventi digitali, in streaming o “misti”, fisici e digitali (Socio Labs), strumenti per l’automazione delle reti (Sedona Systems) e analisi del rischio basata su data science e machine learning (Kenna Security).

Il business di Socio Labs, azienda di Indianapolis presente in 40 Paesi del mondo, è quanto mai attuale: ha sviluppato una piattaforma end-to-end per la gestione degli eventi online, inclusiva di tecnologie di live streaming, video rooms, registrazione dei partecipanti, gestione delle sponsorizzazioni e analytics. Tra i suoi clienti spiccano Google, Greenpeace, Microsoft, PepsiCo, Hyundai.

Per Cisco, questa acquisizione è associata a quella recenti di Slido, una piattaforma per l’engagement del pubblico online, con funzioni si sondaggio, quiz, gamification, meeting virtuali e altri elementi che rendono più partecipativi gli eventi online. Le tecnologie di Slido e quelle di Socio Labs potranno espandere le capacità di Webex Events e contribuire alla visione di Cisco di “creare esperienze inclusive durante gli eventi in persona, virtuali e ibridi”. L’ambizione dell’azienda è quella di fare di Webex Events “la più ampia soluzione di gestione degli eventi ibridi sul mercato”.

(Dal sito di Socio Labs)

Di tutt’altro si occupa Sedona Systems, un’azienda di Palo Alto, cioè di automazione delle reti per service e Internet provider. La soluzione NetFusion consente una automazione multi-vendor (con supporto a Cisco, Nokia, Huawei, Juniper, Fujitsu e altri) e multi-dominio, nonché una gestione software-defined, con funzionalità di 5G network slicing, il routed optical networking e la disaggregazione. Queste tecnologie verranno integrate con il portfolio Crosswork di Cisco.

L’ultima delle acquisizioni annunciate è quella di Kenna Security. Domiciliata a Santa Clara (California) e Chicago e fondata nel 2010, con i suoi 170 dipendenti si occupa di gestione e valutazione del rischio, combinando dati interni e dati esterni di un’azienda e analizzandoli tramite algoritmi di machine learning, di analytics predittivi e di data science. Il risultato è una piattaforma di Risk-Based Vulnerability Management che riesce a calcolare la probabilità che una certa, specifica minaccia possa causare problemi in uno specifico contesto.

I dati esterni comprendono l’intelligence maturata da Kenna e composta da oltre 15 fonti di intelligence su minacce ed exploit e da oltre sette miliardi di vulnerabilità gestite. L’azienda ha messo a punto più di 55 connettori precostituiti su tecnologie di una trentina di vendor, così da potersi applicare a sistemi di sicurezza già in uso da parte dei clienti. In seguito all’acquisizione, la tecnologia di Kenna verrà integrata nella piattaforma Secure X di Cisco. Questo aiuterà gli oltre settemila clienti aziendali di Secure X a “prioritizzare le vulnerabilità; a velocizzare e rendere automatico il processo decisionale con informazioni personalizzate; ad accelerare il tempo di risposta per la cyber readiness”.