Tris di promozioni nella squadra della regione Emea di Vertiv Ana Maria Ciurea diventa vicepresidente delle operazioni commerciali, Peter Lambrecht è Vp vendite, Rastislav Jasenovsky è Vp operations for infrastructure and solutions. Pubblicato il 05 luglio 2022 da Redazione

Vertiv, azienda fornitrice di hardware e software per la continuità dei data center, ha annunciato ufficialmente alcuni cambiamenti ai vertici della divisione Emea, realizzati negli ultimi mesi. In particolare, sono stati annunciati nuovi nomi per i ruoli di vicepresidente delle operazioni commerciali, di vicepresidente delle vendite e di vicepresidente operations for infrastructure and solutions.



L’incarico di vicepresidente delle operazioni commerciali è stato assegnato ad Ana Maria Ciurea, manager che lavora in Vertiv da quindici anni, gli ultimi quattro dei quali trascorsi nel ruolo di direttrice delle strategie di vendita e delle operations per l’area Emea. Ora, dopo la promozione, continuerà a gestire la direzione commerciale ma avrà responsabilità più ampie, inclusa la supervisione dei processi end-to-end, “per assicurare l’efficienza complessiva e la distribuzione ottimale delle risorse”, fa sapere l’ufficio stampa di Vertiv. Il nuovo ruolo di Ciurea sarà “il fulcro dell’organizzazione per migliorare l'efficacia inter-funzionale e identificare soluzioni per ottimizzare il servizio ai clienti”.

Ana Maria Ciurea, VP operazioni commerciali Emea di Vertiv

Peter Lambrecht, in azienda da oltre vent’anni, è stato promosso nel ruolo di vice president sales per l’area Emea. In precedenza ha ricoperto i ruoli di Vp Emea del settore IS/IT, country manager per Germania, Austria, Svizzera e Italia, e Vp strategic accounts per l’Emea. Ora il suo obiettivo sarà quello di promuovere la vendita di prodotti e servizi e dei programmi go-to-market per i key account, i national account e i partner di canale di Vertiv in Emea. Inoltre Lambrecht continuerà a coordinare e potenziare i team di vendita nella regione.

Peter Lambrecht, VP sales Emea di Vertiv

Altra promozione è quella di Rastislav Jasenovsky, manager che vanta 19 anni trascorsi in Vertiv: dal precedente ruolo di senior director delle operations in Emea è stato nominato vicepresidente operations I&S Emea. Il suo principale compito sarà quello di rafforzerà il legame fra i responsabili delle vendite e delle operations e i rispettivi team, con l’obiettivo finale di migliorare la qualità del servizio ai clienti. Dovrà, inoltre, promuovere la collaborazione fra le varie funzioni della regione Emea e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Rastislav Jasenovsky, VP operations I&S Emea di Vertiv





“Garantire una forte leadership nelle vendite e nelle operations, sviluppando al contempo i talenti interni, è stata una priorità per Vertiv nel 2022”, ha dichiarato Karsten Winther, presidente per la regione Emea dell’azienda. “Le nuove promozioni non solo si allineano alla nostra strategia di miglioramento dei servizi per i clienti dell’area Emea, ma mostrano anche il costante impegno per migliorare le capacità e le competenze del nostro staff e, di conseguenza, offrire loro nuove opportunità”.