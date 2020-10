Twitter vieta agli utenti di augurare la morte a Donald Trump I messaggi di malaugurio contro il presidente colpito dal covid-19 saranno cancellati dalla piattaforma. Pubblicato il 05 ottobre 2020 da Redazione

Donald Trump è dato per vincitore nella sua personale battaglia contro il covid-19, stando agli ultimi aggiornamenti, e sarà una vittoria ancor più importante di quella che il candidato repubblicano spera di ottenere ai danni dell’avversario democratico Joe Biden. A detta di Sean Conley, il medico personale del presidente, Trump potrebbe lasciare presto l'ospedale dove si trova da qualche giorno. Superata la febbre, le condizioni del tycoon sarebbero buone, sebbene nel weekend abbia destato sospetti un video in cui qualcuno ha intravisto un grossolano taglio, fatto forse per nascondere un colpo di tosse del presidente. Sia come sia, i social network in questi giorni sono diventati l’ovvia valvola di sfogo dell’opinione pubblica, specie di quella più incattivita nei confronti dell’inquilino della Casa Bianca.

Su Twitter, luogo d’elezione delle comunicazioni di Trump, si sono riversati esultanza e auguri di morte che nemmeno il miliardario texano merita, per quanto lo si possa detestare. Ora la piattaforma ha messo al bando l’hate speech contro il presidente statunitense, annunciando che i tweet che “sperano o augurano morte, danno fisico grave o malattia fatale” non sono ammessi e saranno cancellati. Non si fa riferimento diretto a Trump come destinatario del malaugurio, ma il cinguettio è stato pubblicato in risposta a una discussione sul tema della malattia del presidente.

La decisione non è nulla di nuovissimo, poiché rientra in una policy più generale contro i “comportamenti abusivi” degli utenti della piattaforma, policy in vigore dallo scorso aprile. Tuttavia bisogna sottolineare che la condotta di Twitter è più restrittiva rispetto a quella di Facebook, social network che fa distinzione tra i commenti rivolti ai personaggi pubblici e non pubblici: i primi possono permettersi una maggior libertà di critica, perché possono stimolare il dibattito.

Twitter sarà dunque più severo di Facebook, ma fino a che punto? Contattato dalla redazione di Motherboard, l’ufficio stampa della società ha specificato che non saranno presi provvedimenti contro ogni singolo tweet malaugurante nei confronti di Trump, ma che saranno cancellati i messaggi che davvero incitano all'odio e che “potrebbero causare danni nel mondo reale”. Il tema scatena gli animi al punto che su Reddit un post relativo all’argomento è stato chiuso a causa dei numerosi commenti al vetriolo.