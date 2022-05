Un binomio forte: tecnologia gestionale e finanza agevolata Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia e RSM insieme prospettano al mondo delle piccole imprese innovazione e semplicità. Pubblicato il 18 maggio 2022 da Redazione

Quanto le Pmi italiane siano digitalizzate è una domanda ricorrente. Sicuramente la transizione digitale non è ancora compiuta e la pandemia, prima, e gli eventi bellici poi, uniti alla storica difficoltà del reperimento di liquidità, non fanno che aggravare la situazione. Tra le necessità indispensabili al compimento della transizione digitale verso l’industria 4.0 non può mancare un robusto software gestionale.



Michela Frisone, associate director marketing di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, non ha dubbi: “Nel campo degli Erp Wolters Kluwer Italia compete con ottimi risultati con un software di grandissima efficacia, Arca EVOLUTION. Un gestionale moderno, il quale rappresenta un investimento con un importante Roi che si concretizza nel risparmio di tempo, nel taglio dei costi generali e di quelli indotti da errori e inefficienze. Il gestionale di casa Wolters Kluwer è uno straordinario strumento per flessibilità, integrabilità, agilità, capacità di personalizzazione, scalabilità e semplicità operativa”.

Michela Frisone, associate director marketing di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia

La sua acquisizione può diventare però, per una piccola o media imprese, un’operazione onerosa soprattutto in un periodo come l’attuale. Ecco dunque come, oltre alle possibilità offerte dal Pnrr, si sviluppano interessanti opportunità per accedere alla finanza agevolata.



Soprattutto per le imprese più piccole e meno strutturate, Wolters Kluwer Italia e RSM, primaria Società di Revisione parte integrante di RSM International (il seso network al mondo di società specializzate in consulenza e servizi finanziari), hanno messo a punto una soluzione end-to-end basata sull’Ero Arca EVOLUTION e appositamente pensata per le migliaia di Pmi che perseguono l’obiettivo di rientrare degli investimenti fatti in ottica Transizione 4.0, anche nel software.



Ma che cosa significa finanza agevolata? Lo spiega con chiarezza la dott.ssa Laura De Lisa, partner funding and development leader di RSM. “Partirei da una definizione”, esordisce. “Con finanza agevolata intendiamo tutto l'insieme di strumenti, finanziari e fiscali, messi a disposizione dal legislatore per favorire la concorrenza e la competitività tra aziende, non solo quelle già sul mercato ma anche le start up. Gli strumenti possono essere attivati a livello comunitario, nazionale, regionale o anche locale. Tutti hanno l’obiettivo di consentire alle imprese di reperire le risorse finanziarie di cui necessitano a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato”.

Laura De Lisa, partner funding and development leader di RSM



“Tre sono i livelli legislativi ai quali l’impresa può fare riferimento per reperire fondi a tasso agevolato”, prosegue De Lisa. “L’Unione Europea ne mette a disposizione per le imprese che operano negli Stati membri e normalmente coprono progetti in svariati settori. Anche il Governo italiano attua politiche volte ad agevolare e sostenere economicamente le imprese. I bandi nazionali sono gestiti dai diversi ministeri, tra i quali il Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre non è raro che Regioni, ma anche Comuni, attuino politiche di sostegno alle piccole e medie imprese. A livello locale un’azione importante arriva anche dalle Camere di Commercio provinciali con bandi destinati a supportare le aziende del territorio”.



Il processo di accesso alle misure di finanza agevolata è sicuramente complesso e necessita di una consulenza solida ed esperta. “È necessario”, aggiunge Frisone, “anche diffondere cultura sulle possibilità di ottenere vantaggi competitivi sia attraverso l’acquisizione di un gestionale come Arca EVOLUTION, sia con la guida di RSM attraverso i meandri delle opportunità di finanza agevolata. Per questo abbiamo organizzato, in collaborazione con RSM, una serie di workshop di approfondimento, il prossimo dei quali si terrà il 24 maggio ed è intitolato «Non solo Pnrr: tutti i finanziamenti per la transizione al digitale delle Imprese» e sarà tenuto proprio da Laura De Lisa”.

Il workshop dedicato alla finanza agevolata per le Pmi, a partecipazione gratuita, è accessibile direttamente dal sito di Wolters Kluwer.