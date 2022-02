Un iPhone 5G “low cost” in arrivo, nuove indiscrezioni Secondo fonti confidenziali di Bloomberg, Apple svelerà l’8 marzo un nuovo iPhone SE con connettività 5G e con processore e fotocamera migliorati. Pubblicato il 07 febbraio 2022 da Redazione

Apple sta per presentare un nuovo iPhone SE con capacità 5G, con lancio programmato per il prossimo 8 marzo, stando alle fonti confidenziali di Bloomberg. Nulla di confermato, ma al trapelare delle indiscrezioni l’azienda di Cupertino non ha nemmeno smentito. E la presunta notizia giunge da una voce piuttosto autorevole come quella del giornalista Mark Gurman, solitamente ben informato sui retroscena e sulle strategie di Apple.

Lo stesso Gurman ammette che la data di lancio potrebbe subire variazioni, ma quel che conta è la sostanza: per la prima volta dopo due anni dal precedente aggiornamento, l’offerta per così dire “low cost” di Apple starebbe per ampliarsi. Il nuovo iPhone SE 3 dovrebbe distinguersi appunto per la presenza di un modem 5G ma anche per migliori prestazioni e velocità, come conseguenza di un nuovo processore realizzato “in casa” Apple. Il design del dispositivo, invece, non dovrebbe discostarsi da quello del precedente iPhone SE 2.



Da Bloomberg si apprende anche che nel medesimo evento dell’8 marzo Apple presenterà anche il nuovo iPad Air 5, anch’esso dotato di connettività 5G e migliorato nelle prestazioni grazie a un più recente processore. Per entrambe queste novità, i lavori di produzione di massa sarebbero già cominciati, ma la ben nota penuria di componenti lungo la supply chain potrebbe spingere Apple a posticipare il debutto sul mercato.