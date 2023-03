Vectra AI mette insieme analisi comportamentale e signature Una nuova funzionalità coniuga all’interno della soluzione di Network Detection and Response (Ndr) rilevamento basato sulle “firme” a quello basato sul comportamento. Pubblicato il 30 marzo 2023 da Redazione

La cybersicurezza sta diventando sempre più complessa, e le tecnologie che mettono insieme differenti capacità di rilevamento in un’unica soluzione possono essere un’utile risposta al problema. Vectra AI ha integrato nella propria soluzione di Network Detection and Response (Ndr) una funzionalità chiamata Vectra Match, che coniuga il rilevamento delle minacce basato sul comportamento e il rilevamento basato su signature (le “tracce digitali” lasciate dagli attaccanti).



La combinazione di questi due elementi aiuta i professionisti della cybersicurezza a riconoscere sia le minacce già note (con le signature) sia quelle ignote (con l’analisi comportamentale basata su intelligenza artificiale). Inoltre la soluzione di Vectra AI permette alle aziende di sfruttare capacità di difesa evolute senza vanificare gli investimenti già realizzati in tecnologie più tradizionali.



“Con la trasformazione delle aziende, che oggi includono identità, supply chain ed ecosistemi digitali, i team di Governance, Risk and Compliance e i Security Operation Center sono costretti a tenere il passo”, ha commentato Kevin Kennedy, senior vice president products di Vectra. “Restare al passo con le minacce informatiche esistenti, con quelle in evoluzione e con quelle emergenti richiede visibilità, contesto e controllo sia per le minacce note sia per quelle ignote. La sfida per molte organizzazioni di sicurezza consiste nel farlo senza aggiungere complessità e costi”.

Con l’aggiunta della funzionalità Match, attraverso Vectra Ndr i team di sicurezza (Grs e Soc) possono ottenere correlazione e convalida dei segnali di minaccia, compliance per il rilevamento delle Cve (Common Vulnerabilities & Exposures) basato sulla rete con controlli compensativi, e inoltre accesso a processi di ricerca delle minacce, indagine e risposta agli incidenti. La soluzione Vectra Ndr aggiornata con la funzionalità Vectra Match è già disponibile.

(Immagine in alto di kjpargeter su Freepik)