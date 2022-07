Vectra AI nomina Tommy Jenkins (ex Veeam) a capo del marketing Il nuovo ingresso rafforza il team dirigenziale della società di cybersicurezza specializzata in rilevamento e risposta alle minacce. Pubblicato il 21 luglio 2022 da Redazione

Nuovo ingresso in Vectra AI: la società di cybersicurezza specializzata in rilevamento e risposta alle minacce ha annunciato la nomina di Tommy Jenkins nel ruolo di chief marketing officer. Statunitense, il manager vanta un’esperienza più che ventennale nel settore tecnologico e in particolare nello sviluppo di strategie go-to-market e nella creazione di programmi di demand generation.



Nel suo curriculum figurano i nomi di SevOne (società di software di monitoraggio e analisi), Red Hat, AvidXchange (software automation) e Veeam Software, dove ha lavorato negli ultimi tre anni e mezzo circa, prima dell’ingresso in Vectra AI nel mese di luglio 2022. Ora, nel nuovo incarico di chief marketing officer, avrà la responsabilità di supervisionare tutte le iniziative strategiche di marketing, mirate a promuovere la crescita delle vendite e la notorietà del marketing.



“A causa della continua crescita del volume e della portata dei cyberattacchi, la maggior parte delle organizzazioni sta rapidamente aumentando gli investimenti nei controlli di rilevamento e risposta alle minacce per proteggersi dai criminali informatici”, ha commentato Hitesh Sheth, presidente e amministratore delegato di Vectra AI. “Questo ha portato alla rapida espansione delle nostre operazioni globali negli ultimi mesi. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Tommy Jenkins nel nostro team di leadership esecutiva, perché sarà determinante nel guidare la prossima fase di crescita di Vectra. La sua vasta esperienza di marketing porterà la nostra strategia globale di go-to-market verso nuove direzioni e rinforzerà il nostro impegno con i clienti esistenti e potenziali”.



“Man mano che le organizzazioni spostano sempre più applicazioni e dati nel cloud, i cyber criminali hanno affinato le loro tattiche e le loro tecniche, trovando nuove vie d’accesso e modi più numerosi per muoversi con discrezione all’interno dell’ambiente di un’organizzazione”, ha dichiarato Jenkins. “Infatti, come, quando e dove la maggior parte degli aggressori riesca a entrare rimane in gran parte sconosciuto”. Come azienda, Vectra ha una posizione unica ed è riconosciuta come leader nella risoluzione di questo problema. Sono entusiasta di entrare a far parte del team in un momento decisivo per la crescita dell’azienda e non vedo l’ora di contribuire all’espansione delle nostre operazioni globali e al miglioramento della nostra capacità di penetrazione nel mercato”.